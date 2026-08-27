尼泊尔近日发生严重洪灾与泥石流，受影响地区虽涵盖多条登山与徒步路线，但并非本地登山客最常去的地区。受访旅行社指出，相较之下，珠穆朗玛峰一带更受新加坡旅客青睐；加上目前正值当地雨季，前往尼泊尔登山的国人不多。

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区星期三（8月26日）发生大规模山体崩塌，泥石流阻断河道并引发严重洪灾。根据尼泊尔旅游局星期四（27日）的公告，共有九名新加坡人在当地失联。

在新加坡与尼泊尔加德满都（Kathmandu）设有办公室的Brothers Adventures受询时指出，目前没有任何团队身处受灾地区。

发言人说：“当地6月至8月是雨季，容易发生洪水，本来就是旅游淡季。我们一般不建议旅客在这段时间前往，多数行程从9月才开始。”

发言人也指出，受洪灾影响的朗塘（Langtang）地区虽是尼泊尔热门徒步地区之一，但前往当地的新加坡游客不多。相比之下，珠穆朗玛峰周边路线更受本地旅客欢迎。

根据其他媒体报道，此次受灾范围除了朗塘，也包括通往西藏神山圣湖冈仁波齐—玛旁雍错（Kailash Mansarovar）的朝圣路线，以及宗教圣地戈赛昆达（Gosain Kunda）。

本地另一家不愿具名的登山旅行社也说，目前没有客户身处受影响地区，接下来的行程预计也不会受到此次泥石流影响。

旅行社指出，尼泊尔登山季通常从10月开始。“不过，也有少数旅客为避开人潮，选择9月出发，享受较清静的登山环境。”

整体而言，本地旅行社提供的尼泊尔旅游产品不多。记者查询中欧航旅（ASA Holidays）和康泰旅行社（Hong Thai Travel）网站，未见尼泊尔旅游配套。

南和旅行社高级营销经理郑家诚则说，公司虽有提供尼泊尔旅游产品，但目前没有旅游团在当地。