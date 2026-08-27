“女儿说，她想念妈妈。她早上上学前说，要告诉妈妈傍晚要打来，因为她想和她说话。”

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区星期三（8月26日）发生大规模山体崩塌， 泥石流阻断河道并引发严重洪灾 。截至星期四（27日）晚上9时，尼泊尔官方已确认有九名新加坡公民在灾害中失联。

其中一名失联者是40岁新加坡女子沙丽妮（Shalinny Deavy）。她的丈夫赛尔加内什（Selvaganesh，43岁）受访时告诉《联合早报》，妻子是首次参加尼泊尔朝圣团，最后一次收到她的信息是在星期三早上9时15分左右。妻子当时称已在尼泊尔和中国边境通过出入境检查，并有机会稍后再发信息通知他。

赛尔加内什说，他和妻子结婚10年，育有一名7岁女儿。他在星期三晚上告诉女儿妈妈失联了，女儿只是说想念妈妈，并打算隔天上学前叮嘱母亲傍晚务必打电话来。

他哽咽道：“我不懂还能告诉她些什么。”

星期三傍晚朋友发来信息，询问他妻子是否平安，他才得知当地发生洪灾。他试图通过苹果手机“Find My”应用查看妻子位置，只看到她最后出现在尼泊尔和中国边境。“我祈祷她能平安无事。我不知道自己还能做些什么。”

据悉，沙丽妮与一名66岁新加坡籍男子马尼亚姆（S. Maniam）参加了一家马来西亚旅行社“Spectrum Horizon Travels”举办的朝圣团，是团中仅有的两名新加坡人，其余成员来自马来西亚，整个行程约15天，自上星期天（23日）开始。

哥哥失联 弟弟盼望他安全回家

马尼亚姆不愿具名的弟弟受访时告诉《联合早报》，哥哥是家中长子，他们一共五个兄弟姐妹。

他说，哥哥不是首次参加这类朝圣团，行前每天黎明四五点便开始运动，为15天行程进行体能准备。

一家人最后一次收到哥哥信息是在星期三早上8时左右，“他当时说他们将进入一个没有通信信号的区域，并预计下午1时左右抵达中国边境。”

洪灾发生后，上述公司已设立WhatsApp群组通报尼泊尔方面最新消息。

马尼亚姆的弟弟说，哥哥已婚并有三名已成年的孩子，一家人也已联系外交部。“我们做好随时飞过去的准备，但外交部说暂时不安全，让我们继续等消息。我们现在能做的不多，只能继续祈祷，希望哥哥安全回来。”

当地旅行社确认另两名狮城客失联 家人焦急等待

尼泊尔当地旅行社Himalayan Glacier Adventure and Travel Company事发时也在受灾地区带团，团内两名新加坡人同样失联。旅行社向《联合早报》证实，失踪者是苏米特·拉瓦拉（Sumit Rawla）和他的妻子舒巴克希·拉瓦拉（Shubakshi Rawla）。两人现居加拿大，但持有新加坡护照。截至星期四晚上7时零5分，两人仍下落不明。

据《印度斯坦时报》报道，失踪者苏米特·拉瓦拉的妹妹西玛·劳拉（Seema Raula）受访时证实，哥哥与嫂子均为新加坡公民，持有印度海外公民卡。两人事发前正前往冈仁波齐和玛旁雍错朝圣，当时身处灾情严重的图穆尔（Tumur）村庄，原计划于星期四越过边境进入西藏，随后失联。