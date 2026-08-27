涉毒后在路上蛇行最终酿车祸，新加坡民防部队证实，这名男驾驶为民防部队战备人员，当局严肃看待此事。

《联合早报》星期三（8月26日）报道，一名29岁男子涉嫌在毒品影响下驾驶，在快速公路上蛇行，并险些撞上数辆电单车。

一名路过男子随后见义勇为，挡在汽车后方，但过后不幸与汽车相撞。事发后，涉毒男试图逃离现场，被英勇男驾驶制伏，随后被警方逮捕。

民防部队发言人星期四（27日）答复《联合早报》询问时证实，一名民防部队战备人员星期二（25日）因涉嫌在毒品影响下驾驶落网。

“民防部队严正看待此事。我们要求所有人员，包括战备人员，在任何时候都必须保持高度的专业操守、行为和纪律标准。违例者将依法处置。”

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这名29岁男子星期二下午被指在武吉知马快速公路危险驾驶，一名25岁男子看到后将车开到男子所驾驶的车后。不过，他的汽车因车道合流最终到涉毒男汽车前方，过后不幸被撞。

警方星期三受询时说，针对这名29岁男子涉嫌在毒品影响下驾驶的调查仍在进行中。