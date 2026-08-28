对黄巧嫣（30岁）来说，选购家电时，除了价格，能效标签上的勾也一样重要。

她和丈夫郑汉满（31岁）将于10月迁入四房式组屋。为了减少日后的耗电量，家中所有家电都选择贴有国家环境局能源标签计划最高五勾评级的节能电器。

勾数越多，代表电器越节能，在相同使用情况下耗电更少。

从事语言本地化工作，负责根据目标市场的语言和文化调整内容的黄巧嫣之所以选购节能电器，是因为她关注气候变化及气温升高问题，希望藉此减少用电量和碳足迹。

她说：“了解气候变化的严重性后，我觉得环保已是匹夫有责。欧洲近期接连出现热浪也提醒我们全球暖化并非遥不可及，而是近在眼前。”

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新加坡超过九成电力来自进口天然气。天然气虽被认为是最洁净的化石燃料，但开采、加工到运输过程中，仍会排放温室气体。

温室气体会将热能锁在大气层中，导致地球表面平均气温持续上升，造成全球暖化。全球暖化进一步引发一连串气候变化，例如天气模式改变和海平面上升。

节能电器不仅有助减少用电和碳排放，还能节省电费，可说是一举两得。尤其近期受中东冲突影响，推高全球天然气价格影响，今年7月至9月新加坡住家电费创下历来新高，这让黄巧嫣益发觉得自己做了正确选择。

对黄巧嫣来说，节省电费是额外收获，不过，一项最新调查发现，开支既能推动新加坡人实践环保或更可持续行动的动力，也可能成为阻力。

这项调查由新报业媒体与淡马锡基金会（Temasek Foundation）委托进行，于2026年4月访问1000名新加坡居民。受访者来自独立市场研究机构凯度的全球受众者网络（Kantar Profiles Audience Network）。

调查发现，长期可节省开支、市场上有价格合理的可持续选择，以及奖励补贴或回馈，是推动受访者实践环保或更可持续行动的三大因素；反之，可持续选择价格较高及缺乏奖励机制，则是最大的阻力。

尽管高温天气和热应激是受访者最关注的气候变化影响，在调查涵盖的七项环保行动中，选购节能产品和支持重视环境责任的品牌，仍是采取率最低的两项。

新加坡国立大学能源研究所研究员易伟良指出，纵然许多人明白环境可持续发展的重要性，但环保方案也必须须符合经济效益，才能吸引更多人采纳。

他说：“这种情况在家庭采买时尤其明显，消费者一开始就得掏钱，因此对价格会特别敏感。”

更环保降温方案未必更贵

更环保的降温方案，是否一定比较贵？专家和黄巧嫣都认为未必如此。

黄巧嫣发现市场上各个价位都有节能电器可供选择。

她选购了一台获得最高五勾评级、标榜使用较少制冷剂的冷气机。制冷剂是冷气机运作时吸收和释放热量的化学物质，减少使用量有助降低温室气体排放。

浏览本地零售商网站不难发现，在制冷能力相同的情况下，四勾和五勾冷气机的售价相差不大。有些五勾型号售价较高，也有一些反而更便宜。

易伟良指出，这与变频冷气机的发展历程相似。变频冷气机通过调节压缩机转速来维持恒定室温，早期售价一度高于非变频机种，但随着技术日趋成熟、产量扩大，现已成为市场主流。这或许也可用于四勾和五勾冷气机价差逐渐缩小的原因。

他说，在制冷能力相同的情况下，五勾冷气机的耗电量比四勾冷气机低约10%。

易伟良以组屋普通睡房常用的9000BTU冷气机为例，在目前电价下，若每天使用八小时，将四勾换成五勾机种，一年可节省约64元电费。

随着气温持续升高，家庭对冷气的依赖越来越高，不仅使用时间更长，使用频率也更高，冷气耗电占家庭总用电量的比重也越来越大。易伟良说：“冷气机的能源效率即使只提升一点，或稍微调整使用习惯，长期累积下来，就能节省一笔可观的费用。”

詹姆斯库克大学战略与可持续发展教授柯子兴指出，节能电器、太阳能板等较成熟的降温和减碳方案，随着技术日趋成熟，成本已逐步下降，更有利于普及。

这主要归功于生产规模扩大、融资渠道增加、政府初期补贴和市场需求稳定。

他补充，政府政策的支持同样重要。在国家环境局和公用事业局推行的加强版气候友善家庭计划下，符合资格的家庭可领取最高400元的气候优惠券，用于购买指定的节能和节水家电。黄巧嫣添置新家电时，也受惠于这项计划。

柯子兴认为，气候优惠券有助降低购买环保产品的初期费用，解决公众实践环保时面对的一大障碍。

不过，柯子兴指出，一些新兴的减碳方案仍存在“绿色溢价”，例如大型建筑节能翻新工程和碳捕集技术等。由于相关材料和基础设施尚未成熟，这些方案的成本仍然偏高。

“随着气温持续升高，家庭使用冷气的时间会更长、频率也会更高，冷气机用电占家庭总用电的比重将越来越大。冷气机的能源效率即使只提升一点，或稍微调整使用习惯，长期累积下来，就能节省一笔可观的费用。”——国大能源研究所研究员易伟良

资金助力未来降温技术

根据安永—博智隆（EY-Parthenon）和新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）今年5月发布的报告显示，新加坡气候科技和洁净能源领域的创投资金持续下滑，从2022年的2亿1400万美元（约2亿7400万新元），跌至2025年的3700万美元。

报告引述美国研究机构PitchBook的数据指出，全球相关领域的投资交易总额也跌至近五年来最低水平。

詹姆斯库克大学战略与可持续发展教授柯子兴表示融资放缓意味着，新一代气候解决方案可能需要更长时间才能走入寻常百姓家。

他认为，政府和公益基金的资金有助弥补这方面的不足，降低早期投资风险，并为试点项目和共用基础设施提供资金支持。同时，它们也能逐步建立一个更具市场信心、更容易吸引投资的生态系统，让气候解决方案随着时间推移变得更普及，也更负担得起。

新加坡也正通过一项计划推动这项工作。

淡马锡基金会气候与宜居项目总裁王丽兰说，气候解决方案必须切实可行、具备推广潜力，并要能惠及最有需要的社区，才算真正发挥作用。

王丽兰指出，气候变化仍在持续加剧。世界气象组织今年3月指出，2015年至2025年是有记录以来最热的11年。“这也是淡马锡基金会一直以来，并持续通过‘宜居挑战赛’（The Liveability Challenge）及在全球举办的气候科技创新挑战赛网络，支持气候创新发展的主要原因。

宜居挑战由淡马锡基金会呈献、环保媒体公司益笔思（Eco-Business）主办，自2018年推出以来，每年面向全球征集方案，协助应对热带城市面对的挑战。至今已孵化62家起步公司，并投入约1800万元资金。

王丽兰说，宜居挑战不仅提供催化资金，协助初创企业争取后续融资，也通过导师指导、业界联系和提升曝光度，帮助创新团队把气候解决方案从原型开发推向商业应用，提升项目吸引投资的能力，让创新成果即使在市场资金趋于谨慎的情况下，也能持续发展。

总部设于新加坡的KrossLinker是去年宜居挑战的得奖企业之一，研发用以被动式降温的的气凝胶为基础的涂料和涂层。

联合创办人兼首席执行长佳亚特里· 纳塔拉詹（Gayathri Natarajan）表示，传统降温涂料主要通过反射阳光，减少建筑物吸收热量来降温，但仍有部分热能会穿过墙体和屋顶传入室内。气凝胶是一种超轻、高度多孔，内部大部分为空气的固体材料，加入涂料后可形成隔热层，减缓剩余热量进入建筑物的速度。

她说，KrossLinker希望降低气凝胶技术成本，让原本价格高昂的技术更容易普及。宜居挑战协助公司开展试点项目，收集验证技术表现的数据，为日后商业化推广提供依据。

自2026年3月起，KrossLinker研发的气凝胶降温涂料已在裕廊西先驱坊（Pioneer Mall）屋顶升降机房外墙展开试验。此项目与义安理工学院环境永续创新中心（Centre for Environmental Sustainability）合作，由该中心负责架设监测传感器。

KrossLinker也正准备在技能及人力发展局（Skills and Workforce Development Agency）的“技能创前程行业领头羊”（SkillsFuture Queen Bee）计划下，与胜科新加坡太阳能公司合作，在胜科登格浮动太阳能厂（Sembcorp Tengeh Floating Solar Farm）开展另一项试点计划，测试这项技术应用于电力转换系统设施的成效。电力转换系统负责交流电与直流电之间的转换，让电池储能系统与电网之间能够双向输送电力。

简单生活习惯帮助降温

降温不一定得添购新设备。

易伟良说，在家降温，首先要了解热量从何而来，是室外传入的热量，还是室内产生的热能。只要减少其中任何一方，便能降低对冷气的需求。

一些简单的生活习惯就能帮助降温，如在阳光最猛烈的时候拉上窗帘，减少阳光直射室内；没在用的电灯和电子设备应随手关掉，因为设备运作时会散发热量，不仅有助节省电费，也能减少室内热能。

他也补充，最好避开一天中最炎热的时段进行会产生大量热能的活动，如烘焙。此外，在室外气温较低或天气适宜时，打开窗户通风，也有助室内散热。

柯子兴指出，对于家中装有冷气的家庭，适度使用十分重要，因为冷气占家庭用电相当大的比重。

他引述国家环境局的资料，先开冷气一小时，再改用风扇，可节省约23%的水电费；若全程只使用风扇，节省幅度更可达约26%。

黄巧嫣平时将冷气设定在25摄氏度，天气较热时，她会打开风扇，而不是把冷气温度调低。国家环境局估计，冷气设定温度每调高一摄氏度，约可节省3%的水电费。

易伟良看好未来降温技术的发展，包括可根据建筑物使用情况和天气自动调节运作的AI智慧降温系统，未来有望从商业建筑扩展至住宅；另一项趋势则是个人降温技术，例如可穿戴式降温设备，把降温对象从整个空间转向个人。

随着气候持续暖化，要推动降温技术不断进步，仍有赖长期投入。

易伟良说：“要让这些技术更普及，持续投资不可或缺。唯有不断提升产品性能和可靠性、降低制造成本，才能让更多家庭受惠。”

“洞察先机•智绘趋势”是新报业媒体推出的内容系列，以数据与分析为基础，结合深度观察与专家观点，探讨塑造社会的关键课题。

【本文由淡马锡基金会呈献】