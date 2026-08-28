巴士4.0计划共有四大支柱，分别是智能运营控制中心（Intelligent Operations Control Centre，简称iOCC）、智能巴士（iBUS）、智能团队（iWorkforce）及智能车厂（iDepot），涵盖车队监测、巴士维修、车厂运作、员工培训等环节。

其中，设于卡利巴株车厂今年6月中开始运作的智能运营控制中心，是整个计划的“最强大脑”，相等于巴士版的“空中交通控制塔”。约50名巴士服务控制员坐镇中心内，分三班制全天候负责巴士调度、班次安排、召回及应对突发事故，实时监控超过75条路线逾1200辆巴士。

相比过去，控制员主要依靠人工监控屏幕和电眼识别路上的不寻常状况，也往往得等车长出状况后才汇报，只能事发后被动回应；巴士4.0如今完全改变了运作方式，控制中心可实时掌握巴士车队、车长和路况数据，再由AI监测系统自动识别不寻常状况与风险并发出预警，让控制员能更早发现潜在问题，并在乘客受影响之前采取行动。

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SMRT主席佘文民致辞时强调，巴士4.0的目的，不是让控制员紧盯着屏幕监看上千辆巴士，而是筛选出真正需要关注的状况，并明确指出需留意的巴士。

“这是一次重要转变——从监看所有情况，到知道应该看哪里、何时采取行动。我们从全面监控，转向集中处理真正需要处理的症结。巴士4.0的理念其实很简单：看得更全、判断更准、行动更快。”

佘文民说，巴士4.0要向乘客履行三项承诺：出行更安全、服务更可靠，应对事故能更及时。

实时监测车长是否疲劳驾驶

SMRT自2024年起陆续为旗下巴士安装车载资讯科技系统，在出现即将碰撞或疲劳迹象等潜在危险时，会发出音频警告，提醒车长。在巴士4.0计划下，相关警告如今同步传至控制中心，让巴士服务控制员能及时干预，包括必要时制止车长继续驾驶。

疲劳监测系统刚推出时，每天会发出上百个警告，随着车长更警惕和安全驾驶，如今大幅减少至约10至20个。

除了疲劳驾驶，控制中心也监测其他潜在的驾驶风险，包括巴士反复紧急刹车或加速。其他情况还包括同个路线巴士间隔距离过密，导致几辆巴士同时抵达同个巴士站，发生巴士“扎堆”情况。如今通过AI技术辅助，控制员就能更早发现异常，通知车长调整车速。

通过智能巴士上的监测系统，控制中心也能实时掌握车内坐轮椅乘客是否已固定好位置，是否有车子擅闯巴士车道，也可监测巴士刹车器、电池等各零部件状况以提早维修。自2024年11月以来，车辆状况检测功能已使巴士故障减少两成。

SMRT也首次把巴士营运团队与负责数码广告屏幕、德士及私召车业务的腾越数码团队，集中在控制中心一起办公。遇到交通服务中断时，中心可作为巴士、德士及其他交通资源的统一指挥中心，协调各方应对。