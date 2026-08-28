公共交通业者SMRT落实巴士4.0计划后，巴士服务控制员在运营模式转型过程中，受赋予更大职责，因此每个月可额外获得160元技能津贴。安全驾驶的巴士车长也会得到奖励，每年可领取最多600元购物券。

加入SMRT逾九年的巴士服务控制员张伟俊（29岁）坦言，一开始因不熟悉新系统，确实有感于工作量增加不少，但如今已渐入佳境。

他受访时说，半年前曾处理过一起车长连续遭系统发出三次疲劳警告的事件，他及时汇报后，上司决定在巴士抵达巴士转换站后，让车长暂停驾驶，避免了意外发生。

每名巴士服务控制员可获得的额外津贴，由SMRT和全国职工总会企业培训委员会共同承担，计划是与全国交通工友联合会合作争取的。

SMRT也鼓励安全驾驶行为。车长可通过手机应用，追踪自己每一天的驾驶表现。在安全驾驶奖励计划下，车长每年最高可获得600元购物券。

去年10月加入SMRT团队的王杰瑞（23岁），是公司最年轻的新加坡籍车长。这名驾驶经验尚浅的车长坦言，他开巴士时有时候会与前方车子贴得太近，但车长管理系统应用会清楚告诉他一天下来他的驾驶表现得几分，车距太近是会被扣分的，之后他就会更警惕。

“我之前曾在同一天内几次和前面车子贴得太近的记录，应用会告诉我们哪些方面应该改进。我后来保持警觉，就没再发生同样情况。应用帮助我成为更安全称职的车长。”

机器狗巡逻确保车厂无异常

在“智能车厂”支柱下，SMRT也出动经过概念验证的机器狗，在电动巴士充电设施区域巡逻，确保无异常状况。一旦附近温度超过55摄氏度，系统就会自动预警，让车厂负责人及时介入，加强防火安全。

机器狗也能自动识别并记录巴士车牌号码和停车位置，将数据传送至巴士定位系统，帮助车长在开始值班时更快找到所负责的巴士，也免去停车助理重复手动记录车牌号码的工作。