横跨中亚、连接中国与欧洲的“中间走廊”，尚不至于取代从东南亚到苏伊士运河或从好望角到欧洲的主要海运航线，却可为高价值货物的海运提供另一条可行航道，在主要航道突然受阻时另辟蹊径。

国务资政李显龙指出，我国可发挥物流、运输管理和资讯科技优势，参与这方面的发展；同哈萨克斯坦合作提升“中间走廊”的运作效率，既可帮助对方发展经济，也是我国企业开拓沿线物流和数码化项目的商机。

李资政星期四（8月27日）结束哈萨克斯坦的四天访问行程之前，在首都阿斯塔纳接受随行媒体访问。

“中间走廊”是一条结合铁路、公路和海路的混合多式联运通道，从中国经哈萨克斯坦、里海和南高加索，通往土耳其及欧洲，为中国与欧洲之间的物流提供一条不必途经俄罗斯的新选择。

新加坡公共事务对外合作局与哈萨克斯坦中间走廊多式联运公司，星期三（26日）签署数码贸易整合合作谅解备忘录，通过技术合作加强“中间走廊”的连接与供应链韧性。

李资政说，这条走廊不会取代现有通往欧洲的海运航线，因两者的货运量与经济效益落差很大。

他以去年“中间走廊”全程货运量约三四百万吨为例说，如果以一艘载量为2万个标准箱的集装箱船计算，每艘船可运载约20万吨货量；那这条陆路走廊一整年的货运量，就相当于20艘船。“但海上航线单在一天内就可能有20艘集装箱船航行。”

铁路运输货物的成本也远高于海运。因此李资政认为，“中间走廊”不会取代海上航线，但若运输的是高价值货物，或是海上航运要道受阻，这条走廊就能成为另一条运输通道。

至于“中间走廊”的发展对新加坡有什么战略意义，李资政说：“这个世界足够大。我不觉得我们有必要为了保护自身对既有业务的专有权，而让其他国家难以竞争。没必要。”

李资政指出，新加坡拥有物流、运输管理和资讯科技专长，完全有能力同其他国家合作，可协助沿线国家改善物流和数码系统，提高走廊的运作效率。“如果新加坡国际港务集团能协助他们改善运作，对他们有利，也会给我们带来生意。”

新加坡会是哈企进军东南亚理想平台

哈萨克斯坦是我国在中亚最大的贸易伙伴。李资政说，近年来新加坡企业对哈国的兴趣日增，新哈之间的贸易与相互投资也显著增长，但整体规模仍不大。

“直接贸易和投资会继续增长，但我不认为规模会变得非常庞大，因为实际距离和现实障碍确实存在。”

不过，李资政强调，双方在服务贸易、相互投资和企业到对方市场经营方面具良好潜力。哈萨克斯坦企业有意涉足东南亚，新加坡会是它们进军区域市场的理想平台；我国企业也会有机会参与哈萨克斯坦的经济建设和基础设施项目。

李资政说，这趟访问让他感受到，哈萨克斯坦人清楚自己要什么，也正迅速朝目标迈进。

“他们拥有人才，也拥有资源。哈萨克斯坦矿产和能源丰富，采掘业占经济的25%。如果善用这些资源，与人才相辅相成，我认为他们不乏优势。”

虽然哈萨克斯坦是内陆国家，但李资政认为，如果推动的是虚拟经济或服务业，或者从事的是晶片等须空运的高价值制造业产品，那四面无海也不会成为阻碍。

新哈两国进一步扩大往来的一个现实障碍，是两国之间目前没有直飞航班。李资政说，我国会鼓励新加坡航空公司研究，希望有朝一日新哈直飞航线在商业上可行。

新哈也可共同推动亚细安与中亚的联系

除了发展双边合作，李资政认为新哈也可共同推动亚细安与中亚的联系，并在世界贸易组织等多边平台同理念相近的国家合作。

他以世贸组织《电子商务协定》为例说，新加坡和哈萨克斯坦都参与今年3月通过的临时实施安排。在无法获得所有世贸成员支持的领域，理念相近的成员仍可先行合作。

李资政强调，中小型国家之间合作，就能对世界发挥更大作用。“好比一艘救生筏，即使不是所有国家都上了筏，只要有足够国家在筏上，就能维持一个井然有序的环境。”

李资政结束哈萨克斯坦行程后，将续程前往同属中亚的乌兹别克斯坦首都塔什干。他将会见总统米尔济约耶夫和总理阿里波夫，并在乌兹别克斯坦最高会议参议院发表演讲。