冒充Fun Coffee平台代表或第三方服务商，称能为受害者追回款项，警方提醒公众，小心诈骗新伎俩，切勿上当。

新加坡警察部队星期四（8月27日）晚发文告说，骗子近期冒充Fun Coffee平台代表或第三方服务商，称能为受害者追回所损失的款项。

这个平台被指在新港两地涉及庞氏骗局，警方早在本月8日已发文告说正在调查这个平台，一名49岁女子涉案被捕。

警方说，骗子会通过线上方式发信息给受害者，以订金或税务等名义，让他们通过银行转账的方式付款到指定账户。受害者随后会发现，尽管已转账，但过后还是还没有收到任何款项，最终发现自己上当。

文告里没有透露多少人上当，以及损失多少钱。

当局提醒公众，一定要核实任何自称能协助退款或追回款项的信息是否属实，切勿轻易相信对方所说的话。

公众可上网或拨打ScamShield热线1799，了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-2550000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。