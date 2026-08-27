对于东陵路将在2030年迎来新的世界级千人剧院，受访本地艺术团体感到欣喜也很期盼，认为既填补了本地千人表演场地的空缺，也为演出提供新的场地选择。

鼟（The TENG Company）联合创始人及行政总监杨纪伟受访时说，他认为1000个座位是相当适中的容量，很期待鼟乐团未来能在新剧院演出。

他指出，如果想营造近距离或沉浸式体验，过大的表演场地反而不合适，对一些团体来说也较难填满坐席。他希望新剧院的运营者未来在没有租金的压力下，可以考虑与艺术团体合作开创不同的艺术体验。

杨纪伟说：“发展商的出发点非常好。我希望各艺术团体接下来能有机会参与剧院的设计过程，让它成为一个适合不同表演形式的多功能空间。”

新加坡芭蕾舞团发言人接受《联合早报》访问时说，舞团每年约有六个演出季，不同剧目的演出场地大小需求都不同。此前大多数演出都选在滨海艺术中心，但有时无法预约到，就会寻找其他替代场地。

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发言人说：“兴建新剧院是一个振奋人心的消息，说明本地文艺文化正在蓬勃发展。这个剧院位于市中心，而且有零售、博物馆等配套设施，相信将为我们芭蕾舞演出提供新的演出场地选择。”

凯门剧场联合艺术总监黄翠玲也说，本地需要这个规模的剧场填补长期存在的场地缺口，为本地剧团持续拓展观众群。发展商的免租策略预计可进一步缓解剧团租用场地的成本压力。“我们希望把省下的经费用于支付参与作品创作的艺术工作者。”

艺术赞助奖获奖人数创纪录

今年共有480名个人及105家企业和组织，因通过现金和实物捐赠的方式对本地艺术作出贡献，在国家艺术理事会星期四（8月27日）举行的艺术赞助奖颁奖礼上获表彰。他们的捐助总额达8950万元，几乎是上届金额的两倍。

艺理会说，东陵路新剧院的落成与创纪录的赞助金额共同反映出，从资助艺术家和艺术项目，到与政府合作发展长期艺术基础设施，个人与企业在支持新加坡艺术发展的方方面面发挥着越来越重要的作用。

艺术品收藏家、新加坡秋斋藏画主人曾国和（71岁）今年是第九次获颁艺术赞助奖，他多年来持续资助鼎艺团、新加坡华乐团和南华潮剧社等本地文化和艺术团体的发展。

曾国和受访时说，有的人会资助医疗领域，有的人帮助年长者、低收入家庭等弱势群体，但对于他而言，文化艺术领域同样需要大力扶持。

他说：“艺术文化的发展须要扶持，我们资助这些团体和项目，就是在保住我们文化的根，同时也让年轻人了解我们的文化，把它们传承下去。”

为进一步推动新加坡及本地区艺术慈善事业发展，艺理会将于2027年举办首届新加坡艺术慈善论坛。论坛将汇聚慈善家和艺术机构，交流见解、建立联系及发展合作，协助艺术机构加强筹款能力，同时鼓励更多集体和个人参与，加深对艺术价值和影响力的认识。