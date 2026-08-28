从星期五（8月28日）起，本地驾车者驶近八个设有违例停车摄像机的地点时，智能行车器（OBU）会发出提示，提醒他们不要违规停车。

陆路交通管理局星期五在脸书发文说，这项试点涵盖八个“违例停车摄像区”（Parking Enforcement Camera Zone）。车辆驶近这些地点时，OBU会显示摄像机图标，并注明“禁止停车”（parking not allowed）。

这八个地点是：

阿裕尼路上段（靠近惹兰慕利雅）；

淡滨尼中4路（靠近淡滨尼地铁站）；

义顺中央副路（Yishun Central Service Road）；

克拉末路（Kramat Road，靠近卡佩芝大厦）；

潮州街（靠近中央城）；

西娜兰通道（Sinaran Drive，靠近诺维娜广场）；

伊丽莎白山（靠近High Point公寓）；

罗弄力步（Lorong Liput）。

陆交局指出，这项功能旨在提醒驾车者把车安全、负责任地停放在指定停车地点。当局也说，这些提醒以车辆位置为依据，仅起提醒作用，并不会因此直接发出违例通知或罚单。

当局未来也可能把这项试验扩大至更多地点。

除了停车提醒，OBU也将陆续加入其他提醒功能。

例如，为加强安全，现有的乐龄安全区（Silver Zone）、安行街道（Friendly Streets）和学校区（School Zone）提醒，将进一步显示相关路段的速限，提醒司机减速。

OBU日后也会显示巴士专用道的启用时段，让司机更清楚相关规定。

陆交局说，这些更新的目的是通过OBU提供更清楚的道路信息，帮助驾驶者安全驾驶，并遵守停车和其他道路规定。