到2030年，本地须增聘1800名婴幼儿教师以满足托婴需求。为此，幼儿培育署将在9月扩大人力雇佣津贴，支持学前教育业者培训有意入行的本地和外籍求职者，同时鼓励现有合资格教师转任婴幼儿教师。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭星期五（8月28日）走访伊桥幼儿园（E-Bridge），与教育工作者、家长和孩子一起参与教师节庆祝活动，肯定并感谢学前教育工作者的辛勤付出。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭星期五在伊桥幼儿园（E-Bridge）三曼巷分校接受媒体访问。（吴先邦摄）

黄循财总理上星期天（23日）在国庆群众大会上宣布，政府将进一步加大对家庭的支持，让学前教育更加实惠和便利。

未来几年，学前教育学费将大幅下调，到了2030年，政府资助中心的全日制托儿和托婴服务，新加坡籍孩童的费用，一律将分别降至每月150元和300元；政府资助的学前教育业者网络将扩大，为各家庭在住家附近提供更多负担得起的优质学前教育学额。

随着托婴服务进一步扩大，对婴幼儿教师的需求也将增加。

为此，幼培署9月起将扩大人力雇佣津贴（Manpower Hiring Grant）的适用范围，并提高津贴额度，支持学前教育业者招聘及培训有意入行的本地及外籍学前教育工作者，帮助他们考取相关资格。

符合条件的本地和外籍学员可获得高达70%的培训津贴，以及高达50%的课程费用补贴。婴幼儿助理教师（Assistant Infant Educator）课程和婴幼儿保育基础证书（Fundamentals Certificate in Infant Care）课程，也将纳入津贴计划。

学员须以“在职培训计划”（Place-and-Train）形式报读课程，并考取本地认可的学前教育资格。有关资助将延长三年至2030年12月31日。

除了通过津贴吸引新人入行，幼培署也将探索与海外伙伴合作，拓宽人才来源。

逾2000人具相关资格 仅约4％目前任婴幼儿教师

现有学前教育人力也有进一步调配的空间。目前，超过2000名学前教育工作者具备相关资格，可从事托婴及其他学前教育工作。

不过，根据幼培署截至8月的数据，其中仅约4%目前担任婴幼儿教师，照顾两个月至18个月大的婴幼儿，其余则负责年龄较大的孩童。

幼培署认为，这批教育工作者是婴幼儿教师的潜在人力来源。当局正探讨为有意投入婴幼儿教育领域的新入行者和现职教育工作者提供额外支持，鼓励他们转任婴幼儿教师，并在有需要时考取相关资格。详情日后公布。

新津贴助更多业者加入政府资助网络

另一方面，随着政府资助的学前教育业者网络扩大，幼培署也将推出一项新津贴，协助有意加入网络的学前教育业者，包括规模较小业者。当局希望让更多业者从政府支持中受惠，同时继续为家庭提供不同课程和选择。

新津贴的具体设计仍在制定中。幼培署正与学前教育业者和业界沟通，共同制定方案，预计今年较迟时候公布更多详情。