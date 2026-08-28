今年12月1日起，本地雇主须落实四项防暑措施，包括为高温环境下工作的员工制定热应激培训计划、在工作区域附近提供充足饮用水，以及同时备妥冷水、冰袋或喷水设备，以应对紧急情况。

雇主也须为员工提供有助散热、避免身体过热的工作服。

人力部星期五（8月28日）宣布进一步完善高热应激（heat stress）管理框架，将上述四项原已列入户外工人防暑措施的建议提升为强制要求，确保业界一致落实。

当局也新增一项建议，鼓励雇主为员工提供有遮蔽、通风良好，并具备良好隔热或降温条件的休息区域。

所谓热应激，是指人体因高温、湿度和辐射热等因素，无法有效散热而承受过度热负荷。暑热压力指数（Wet Bulb Globe Temperature，简称WBGT）是衡量热应激风险的综合指标。当WBGT超过33摄氏度时，意味着热应激风险较高。

强化后的高热应激管理框架将在12月1日生效，雇主有约三个月时间落实所需措施。

文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希（左一）星期四（27日）走访速美建筑集团在大士的工地，公司客工向他展示装有风扇的防暑背心。（张俊杰摄）

文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希在人力部文告中说，热应激日益成为重要的工作场所安全与健康问题，尤其影响户外工作者。他鼓励雇主利用接下来三个月，检讨现有做法，并在新措施生效前做好准备。

迪内希说：“更完善的热应激管理不仅保障员工的健康与福祉，也有助于雇主减少停工时间、维持生产力，并支持业务持续运作。”

人力部说，这次强化措施是政府提升新加坡应对气候变暖韧性整体工作的一部分，旨在进一步保障户外工作者，降低高温带来的风险。

新措施是在咨询三方伙伴、业界利益相关者和相关政府机构后制定，并将与现有规定配合实施。

现有措施包括监测暑热压力指数、让员工定时补充水分、在有遮蔽处提供充足休息时间、让员工逐步适应高温工作环境，以及制定紧急应对计划等。