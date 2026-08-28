一名患有失智症的老翁在家杀害妻子，事后对案发经过毫无记忆，高庭法官星期五（8月28日）接受现年90岁的老翁精神失常，无法对误杀控状认罪或抗辩，谕令把老翁交给律政部长发落。

符晓平法官同意控方的立场，谕令把案件移交部长做进一步指示。部长可以决定是否谕令继续关押被告，或让被告获得有条件释放。

法官也参考另一起被告患有精神疾病的杀妻案判例，以及考虑老翁利达维（Ridawi Morsudin）如今在日常生活中无法自理和重犯概率低后，决定把利达维的假定监禁刑期（notional imprisonment）定为五年。利达维目前还押樟宜监狱医疗中心、星期五通过视讯出庭，聆讯全程中没有反应与表情。

《刑事诉讼法》规定，当高庭接受被告无法认罪或抗辩，并决定把案件移交部长处理，法官必须在报告中说明被告应接受的假定监禁刑期，即法庭在假设被告定罪的情况下，对被告所判处的监刑。在这类案件中，控方只须提呈能够证明控状主要内容的案情，无须达到毫无合理疑点的标准。

利达维于2024年6月5日凌晨，在武吉班让柏提路（Petir Road）第137座组屋某单位内，杀害74岁妻子阿米娜，案发时88岁。

警方事后在单位起获两把沾满死者血迹的剪刀。控方指出，有足够证据指向利达维是杀害死者的人，包括死者在案发六小时前仍活着，之后继续留在组屋单位内，单位大门也上锁，因此利达维是唯一与她有接触，以及可能伤害她的人。同时，当局所做的血迹飞溅分析，也指向利达维是凶手。

精神科医师：被告犯案时意识错乱或谵妄 完全丧失对现实正常认知

根据法医报告，死者蒙受的伤势非常致命，全身有至少34道伤口，包括从左侧下颌至左胸之间有一道巨大伤口，导致下颌骨、锁骨、肋骨和肺部皆外露。精神科医生认为，这些夺命伤势指向利达维在犯案时，精神处于意识错乱或谵妄状态，已完全丧失对现实的正常认知。

利达维被控误杀后接受心理卫生学院的精神评估，被鉴定为患有由阿尔茨海默病和血管疾病引起的重度神经认知障碍，并出现行为异常。由于利达维因精神失常而无法认罪或抗辩，控方援引《刑事诉讼法》相关条文，向高庭申请将他交给部长发落。

符晓平法官就这项申请发表裁决时指出，根据医生的评估，利达维的严重神经认知障碍属于永久性，而且可能继续恶化。法官认为，法庭在考虑本案的假定监禁刑期时，发生于2016年的江炳义杀妻案是合适的参考判例。案发时67岁的江炳义受妄想症困扰，在盛港组屋单位乱刀砍死妻子，他在控方上诉至最高法院后被判坐牢六年。考虑到利达维如今无法自理和重犯概率低后，法官决定五年监禁是本案合适的假定刑期。

控方提呈的案情揭露，利达维从2020年起开始出现精神问题，脾气变得暴躁且不认得家人，经常在外游荡并且迷路。有一次，利达维意识迷糊地出现在某组屋底层，被人发现后送往医院；之后医院安排利达维接受日间照顾，但因利达维不愿与中心职员配合，家人最后只好接他回家。

为了避免利达维到外头游荡，家人用脚踏车锁链加上密码锁头，把利达维住家的铁门锁住，只有家人和护理人员知道密码，利达维与妻子无法自行开锁。利达维的子女也在住家客厅安装电眼，随时查看家中情况，并且轮流送餐给利达维与妻子。

案发前一天傍晚6时许，其中一名亲戚上门送餐，看到利达维在躺椅上睡觉，死者则坐在沙发上。过了午夜，孙子查看电眼视频，惊见死者动也不动躺在血泊中，利达维站在躺椅旁边看着妻子。孙子飞奔回家，追问利达维发生了什么事，利达维只回说：“她死了，太迟了。”