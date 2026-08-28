父亲患失智症的五六年间，律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆看着母亲扛起主要照护责任，也亲身体会到患者和看护者需要的不只是家人的支持，更需要社区资源从旁协助。如今，一项结合认知训练和志愿服务的康复计划，帮助轻度认知障碍患者维持思考和社交能力，让他们继续参与社区生活。

律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期五（8月28日）在义安公司礼堂，为第八届新加坡国际神经认知学术会议主持开幕仪式。他致辞时透露，去年离世的父亲生前患有失智症。

他受访时说，在父亲确诊后五六年间，母亲担起了照护父亲的主要责任。身为近亲，他除了帮家里装置扶手等硬件辅助设施，也尤其关注母亲的心理压力。

律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆为第八届新加坡国际神经认知学术会议主持开幕仪式时，透露自己已故的父亲曾是失智症患者，一家人日常生活节奏因此受影响，失智症也重塑了家人之间的关系。（特约陈佩敏摄）

“虽然母亲说自己可以一手包办，不过我们请了帮佣后，明显感觉她轻松许多。我也想对其他看护朋友说，不要自己硬扛独自承担，其实社区中有很多团体和资源，有能力帮助看护者。”

这些资源就包括由国立脑神经医学院（National Neuroscience Institute）推出的认知康复项目（简称NNICE），通过两个阶段支援早期失智、认知能力轻微受损等记忆障碍患者。

在为期六周的“探索阶段”，参与者将通过小组形式，学习正确睡眠和饮食等健康管理、记忆力刺激训练、认路和日常活动应对等实用技巧。

之后参与者通过八周的“职业治疗阶段”，进一步将学习成果运用在志愿活动中。这包括帮助国立脑神经医学院诊所内的企业完成手工等简单任务，又或是到榜鹅图书馆做义工、后港的水耕和气耕农场Greenhood做培苗和包装工作等。

国立脑神经医学院心理专科副心理学家刘泋利，是NNICE项目的联合负责人。她介绍说，项目第一阶段是希望尽可能延长患者精神上的独立自主，学习如何维持健康生活的方式，以延缓认知衰退。第二阶段则通过志愿活动，鼓励患者多外出社交，维持工作能力，“希望尽量帮他们回归社会”。

项目自2023年4月启动至今，共有222人参与其中，86人成功获得101个就业安排。

刘泋利透露，项目现阶段仅开放给国立脑神经医学院旗下仍有精神自主能力的患者，目前主要在陈笃生医院进行。明年初预计会推展至新加坡中央医院，有望让多30名患者受惠。

NNICE项目探索阶段的首批参与者王国驹（66岁），过去20年因患有癫痫，一直在家当“主夫”。直到2018年，他的癫痫不再发作，同年起与妻子出国学习后共同创立非营利组织“追忆堂”。他们不定期到疗养院等各机构，为失智症患者举办回忆引导活动。无奈两年后他的记忆开始出问题，出国时老记不住酒店房号，之后被确诊因癫痫患上轻度认知障碍。

2023年他参与探索阶段六周的工作坊，通过训练重拾信心，同年开始全职投入追忆堂的工作。夫妻俩甚至加入国立脑神经医学院2025年专为失智症患者而设的认知刺激项目OWOW！，负责为早期至中期失智患者提供回忆引导活动。

王国驹说：“我也知道自己的记忆力和认知力会逐步退化，现在就保持乐观心态，一天过一天，尽量投入工作让自己的脑力维持活跃，希望延缓恶化情况。”