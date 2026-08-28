一小时前刚视讯通话，岂料之后就失联！狮城夫妇前往西藏前，遇泥石流后失踪，远在印度的妹妹心急上网寻人，愕然说道：“明明才听她说一下要过边境入藏！”

连接尼泊尔与中国西藏的波特科西河（Bhote Koshi River）于当地时间星期三（8月26日）早上8时30分许突发大规模泥石流，瞬间冲毁尼泊尔多座村庄、房屋及基础设施。

截至星期四（27日）晚9时，尼泊尔官方已确认有九名新加坡公民在灾害中失联。其中包括一对狮城夫妇，他们是53岁的苏米特·拉瓦拉（Sumit Rawla，海事顾问）和49岁的妻子舒巴克希·拉瓦拉（Shubakshi Rawla，营养师）。

舒巴克希的妹妹蒂缇（Dipti Bhatnagar，45岁）告诉《新明日报》，姐姐和姐夫结婚25年，育有两名年龄分别为20岁和16岁的女儿，一家四口目前定居在加拿大。

在印度新德里一所中学担任校长的蒂缇说，姐姐和姐夫是首次加入尼泊尔朝圣团，参加的是喜马拉雅冰川（Himalayan Glacier）的旅行团。

她指，最后一次联系姐姐是在事发当天的早上7时许，两人曾视讯通话。姐姐当时下榻在位于尼泊尔北部边境城镇蒂穆雷（Timure）的一家酒店，“她还跟我介绍酒店的设施，岂料关上视讯的短短一小时后，就联系不上她了。

“她当时还跟我说，前一天因为他们团的吉普车坏了，所以走了很多路，还说等下就要过边境入藏！”

事发后，蒂缇指已经把姐姐的两名女儿接过来印度一起等候消息。狮城夫妇的两个女儿，之后也在网上发视频呼吁大家留意父母的踪迹。

她们面对镜头，说已将近48小时无法与父母取得联系，非常担心两人的情况。“我们真的非常想念他们，也希望能尽快与他们相聚。”

两人表明，新加坡大使馆一直都积极提供协助，但也呼吁当地政府能推动手机公司帮忙提供父母的定位信息，协助救援队伍更快地找到两人。

“父母都有佩戴智能手表，如果有关公司能追踪到他们的具体位置，救援队就能更快找到他们和其他受困者。”

喜马拉雅冰川旅行社总经理潘迪（Sanket Pandey）此前告诉法新社，他们有个47人的团队目前下落不明，团队中包括两名新加坡人。

完整报道，请翻阅2026年8月28日的《新明日报》。