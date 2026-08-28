81岁“常青树”黄清元，搭地铁往返高文和蔡厝港“跑歌台”，他不仅唱歌中气十足，就连与主持人互动，也非常机智，赢得满堂喝彩。

星期四（8月27日）晚农历七月十五，利陞号鲜果贸易公司在实龙岗路上段1001号的总店外举办庆赞中元歌台。

歌台由丽星娱乐制作承办，主持人是“双语天后”李佩芬，受邀歌星有“小樱花”陈晓欣、黄凯琳、“小明珠”朱莉莉、“常青树”黄清元、“小邓丽君”袁瑾、“空姐歌手”胡秀惠、马国“福建歌王”小黑、悦芊菱和台湾超级红人榜翁钰钧。

年过八旬的“常青树”黄清元，家住蔡厝港，为了晚上8时的演出，星期四下午就独自一人拉着行李袋出门，搭乘公共交通前往高文地铁站。

抵达后，由于不确定地点，他还四处问路，最后更以“卖榴梿的地方”为线索，顺利找到歌台现场，傍晚6时就在台下等候。

黄清元星期四晚带来《今天不回家》《岷江夜曲》，以及成名曲《蔓莉》等经典歌曲，中气十足，观众无不为他拍手叫好。

演出期间，黄清元在台上与李佩芬互动，一来一往机智对答，还调侃说从小看着李佩芬长大，但对方至今未婚、也没有男友，逗得全场观众笑声不断，还有不少人送上红包。

演唱结束后，他迅速收拾好随身物品，再次独自拉着行李袋前往高文地铁站。记者原想替他叫私召车，但他坚决搭公交。“趁着还能走，就多走走。”

完整报道，请翻阅2026年8月28日的《新明日报》。