疑停车时误踩油门，客货车冲上草坪，撞倒六旬清洁工，导致他受伤哀嚎，紧急送院。

这起事故发生于星期四（8月27日）上午9时55分，地点是武吉知马一带的公寓松林阁（Pine Grove）1B座。

《新明日报》记者赶到现场，肇事客货车和伤者已离开。根据读者提供的数张照片，一辆银色客货车停在草坪上，另外还有两名警员在场，以及一男一女站在客货车旁交谈。

目击者洪先生（61岁）告诉记者，事发时，有一名60多岁的清洁工在楼下打扫，岂料一名女司机驾驶客货车冲上草坪，撞倒对方。

“他（清洁工）才工作四五个月，就发生这种事。我听到撞击声后马上过去查看，后来也有多名居民上前帮忙。有人替阿叔撑伞遮阳，也有人在旁边安抚他。”

清洁工被撞倒后，看不到明显外伤，居民尝试扶他时，他却不断哀嚎喊痛。

洪先生：“清洁工说大腿及上方部位很痛，我们不敢乱碰他，只能等救护车。他当时还是清醒的，还叫我帮他拿手机，之后他就被送院。”

洪先生透露，肇事女司机看起来没有受伤，但明显受到惊吓。“她事后立即下车，并上前协助伤者，同时等待警方到场。”

另一名目击者则称，她听到女司机解释说，自己是公寓访客，当时准备倒车停车，没想到疑似误踩油门，导致车辆冲上草坪酿祸。

记者星期四尝试联系公寓管理层了解情况，一名女职员表示不愿受访。

民防部队证实将一名伤者送往国大医院救治。

警方受询时证实，接获一起涉及货车与行人的车祸通报。一名61岁男行人在清醒状态下送院，另一名66岁的女货车司机协助调查。案件在调查中。

完整报道，请翻阅2026年8月28日的《新明日报》。