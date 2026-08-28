以为被瞪眼，男子酒后与友人在酒吧闹事，向隔壁桌酒客扔玻璃杯，还演变成攻击事件，他畏罪潜逃四年后被遣送回国，星期四（8月27日）被判坐牢两年又三周。

被告杨震伟（35岁，译音）面对12项包括用利器蓄意伤害他人、鲁莽行为危害他人生命安全，以及抵触移民法令等的控状，他承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

案情显示，受害者是一名30岁越南籍男子。2021年3月21日晚上9时许，被告与三名朋友在中央广场购物中心（Central Mall）的一家酒吧内饮酒。

半小时后，被告与朋友以为隔壁桌的酒客在瞪着他们看，于是向他们扔酒杯、酒瓶和冰桶等物品，最终被酒保赶出酒吧。被告一行人随后留在酒吧门外，其中两名朋友一人手持警棍，另一人手持刀子。晚上9时40分左右，当受害者与朋友步出酒吧时，被告等人认为两人态度嚣张，决定发起攻击。

四人联手围攻受害者长达11秒，整个袭击过程被附近的闭路电视全程拍下。

受害者事后被送往新加坡中央医院急救。诊断显示，其后脑勺、肩膀和背部均被割伤，并引发了右侧气胸。

被告被捕后获保释，应于2021年11月16日出庭应讯，不过他在2021年10月畏罪潜逃，直到2025年底才被遣送回国。

偷渡至马国 涉毒被逮捕

调查揭露，被告于2021年10月前往乌敏岛，随后乘坐小艇离开新加坡本土，中途又转乘另一艘船偷渡至马来西亚峇株巴辖。

被告潜逃到峇株巴辖后，在2022年6月因在当地涉嫌犯下毒品罪行而被逮捕，直到2025年11月27日才被遣送回国。