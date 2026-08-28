新加坡航空一趟从西班牙巴塞罗那飞往新加坡的航班起飞前，一名乘客突然失去意识，没有呼吸和脉搏。机组人员立即展开急救，约20分钟后成功恢复乘客脉搏。

参与救援的新航乘务长许卉廷（48岁）和乘务经理郭如东（57岁）获颁2026年新加坡航空总裁卓越服务奖。今年共有29名个人及团队获此殊荣，表扬他们以同理心、坚韧精神和团队协作为乘客提供服务。颁奖典礼星期五（8月28日）在新加坡艾迪逊酒店举行。

20分钟心肺复苏 从死神手中抢回生命

这场与死神赛跑的救援，发生在2025年10月13日的SQ387航班上。当时正在播放起飞前安全视频，许卉廷接获紧急通知，得知一名乘客心脏骤停。她随即展开心肺复苏（CPR），同时指示机组人员呼叫医疗援助及准备医疗设备。

机上医生随后接手施救，许卉廷则在旁协助供氧。

这是郭如东首次参与实际紧急救援，但多年来接受的训练让他很快进入状态，“就像开启自动驾驶，知道该做什么”。

郭如东与机长协调后赶到患者身边，并准备自动体外除颤器（AED）。“我们用AED电击了两次，他终于恢复了脉搏。”

机长打开舱门让地面医护人员尽快登机。患者随后被送往医院，在巴塞罗那接受心脏支架手术，住院约一个月后康复并返回悉尼。

许卉廷回忆当时的紧张场面说：“患者的妻子一直哭着恳求我们救回她的丈夫。我也一直在祈祷，希望他能够活下来。”

这次救援经历对郭如东尤其意义深刻。他的父亲过去也曾发生心脏骤停，但当时身边没有人能够及时施救。

“我们救回来的是某个人的父亲、兄弟、祖父。如果当时也有人能够帮助我的父亲就好了。所以，这次能够救回这个人对我来说意义很大。”

非值勤时间仍伸援手 乘务长助日本母女脱困

另一名得奖者是乘务长颜德文（44岁）。他在非值勤时间于樟宜机场发现一名日本女子因严重腹痛无法行走，便主动帮忙取来轮椅，将她送往机场诊所，并协助她不会说英语的母亲与医护人员沟通。

他也协调这对母女改签较迟的航班，并一直陪伴她们，直到确认两人能够安全继续行程。

颜德文说，服务精神不应只局限于飞机上，“我们代表新航，也代表新加坡。我们有责任让旅客感到安心”。