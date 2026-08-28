一张10元新币上的总统肖像，胡须离奇消失，眼皮布满刮痕，眼神直勾勾地“瞪”着人，让煮炒档员工越看越心慌，一度以为是假钞。老板带着它跑了两家银行，最终都证实：确是真钞，只是被人蓄意动过手脚。

这起“钞票变形记”发生于8月2日中午，地点在高文一带的煮炒档“21 Seafood”。煮炒档厨师张晓海（42岁）告诉《联合早报》，他收钱时并未在意，直到后来找钱时才察觉异样。

“其他钞票上的眼神都很正常，这张却一直盯着你看，胡子也不见了，我第一反应是收到了假钞。”

他坦言，新加坡假钞罕见，加上这张钞票手感与普通纸钞无异，收款时只粗略核对数额，并未逐张细察。

被恶作剧篡改的钞票与普通钞票手感相同，颜色也几乎一致。（郑一鸣摄）

从照片可见，钞票上的尤索夫·伊萨（Yusof Ishak）总统肖像胡须被刮掉，眼皮处有明显刮痕，使原本的眼睛看起来放大不少，眼神显得格外“惊恐”。张晓海说：“假钞不会做得这么假，更像是恶作剧。”

仔细观察可看出，钞票肖像的胡子、眼皮处有细细密密的刮花痕迹。（郑一鸣摄）

虽觉不妥，但大伙儿随后未再深究。直到星期四（8月27日），老板郭先生再次想起此事，便带着“假钞”到邻里警岗报案，警员建议先找银行鉴定。

郭先生当天先后前往华侨银行（OCBC）和星展银行（DBS），柜员将钞票带入后台查验后，均确认其为真钞，只是表面遭尖锐物体刮损。

“OCBC当时说可以协助兑换这张钞票，但我想自己留着就没有答应；DBS尝试报警，但由于钞票是真钞便没有立案。”

至于银行如何鉴定钞票真伪，郭先生表示并不清楚。“柜员把钞票拿到后面办公室查验，过后才拿出来告诉我结果。”

《联合早报》记者星期五（28日）走访档口亲自查看这张钞票，其颜色、触感、防伪特征与普通10元纸钞无异，唯独肖像的胡须和眼皮处有细密刮痕，活像被人用尖细物品“精修”过。

郭先生笑说，不打算花掉这张“怪钞票”，留着当纪念。

员工随后将此事发到小红书，引发网友热议，多数人惊叹如此奇怪的钞票竟是真的，不少网友甚至留言愿意出高价“收购”。

蓄意毁钞可罚2000元 公众处理损币有指引

正气律师事务所萧锦耀律师指出，根据《货币法令》第23(1)节，蓄意损毁钞票致图案模糊属违法，最高罚款2000元，且可能被控刑事恶作剧。

新加坡金融管理局规定，损毁钞票不具面值，商家可拒收。若没有蓄意证据，金管局可酌情按剩余面积补偿，评估分两步：先验证真伪并确认非蓄意，再根据损毁程度决定全额、半额或无价值。

公众若收到损坏钞票，可存入商业银行，由银行依据金管局标准评估并存入相应金额，若银行无法评估则转交金管局。怀疑伪钞可登录金管局网站查阅防伪特征，或立即报警。