因诈骗罪入狱后又在假释期间加入跨国电诈团伙，本地男子飞往柬埔寨打电话骗新加坡人，回国后继续协助团伙向受害人收取超过65万元现金，因此被判入狱五年。

被告莫哈默费尔道斯（37岁）面对三项包括抵触《有组织罪案法令》《贪污、贩毒和其他严重罪案（没收利益）法令》和欺骗的控状。他早前承认其中两项罪名，余项交由法官星期五（8月28日）下判时一并考虑。

由于被告是在假释期间犯案，他也必须额外坐牢236天。

根据案情，2024年10月前，被告的友人林顺来联系他，向他介绍一份在柬埔寨的“诈骗工作”，底薪1000元，另加3%佣金。林顺来也将这份工作介绍给另一名男子克里斯。

被告答应后，与克里斯一同飞往柬埔寨。两人抵达机场后，乘坐一辆货车前往靠近边境的地区。随后，他们被带入一间由约15名保安和几只护卫犬看守的办公室。

诈骗团伙教导他们如何行骗，包括拨打新加坡电话号码，并谎称来自新加坡网络紧急应变组（SingCERT），因网络安全问题致电对方。若接听者相信他们的说辞，则把电话转接给同伙继续行骗。若受害者最终上当并向团伙汇款，最初拨打电话的人就能获得抽成。

据被告所见，办公室内约有60人在“工作”，通过不同手段行骗，也见到有女子在进行爱情诈骗。被告与克里斯被分配参与冒充政府官员的诈骗。

被告在电诈中心拨打诈骗电话约一个月，之后因生病住院治疗，医疗费由团伙承担。身体状况好转后，被告决定独自飞回新加坡。

回到新加坡后，林顺来要被告找出新加坡警察部队和金融管理局的相关信息并发给他，包括图片和网上公开资料等。被告明知这些资料会被用于诈骗，仍把相关信息传给林顺来。

2025年4月19日，林顺来再次联系被告，要他帮忙收取装有现金的包裹，再把包裹交给身份不明的人，并承诺会支付报酬。

2025年4月19日至5月5日，被告至少向14名坠入冒充政府官员骗局的受害者收取现金，总额达65万6788元。他至少从中获得1000元酬劳。

被告曾在2022年11月因欺骗罪被判监31个月，并在2024年9月24日至2025年8月3日处于假释期。

控方指出，从团伙的规模与成员人数、培训安排和安保措施来看，诈骗团伙的组织严密。被告参与团伙约七个月，直到被捕才停止，促请法官判他坐牢67个月至75个月。（人名译音）