从童年游戏到利用虚拟实境构思，17个邻里的居民将相同的大型艺术装置结构，打造成为拥有各自社区特色的艺术品。

人民协会星期五（8月28日）发文告说，第三届“巨型艺乐”（Giant Delight 2026）活动主题为“邻里之宝”，人协准备三种大型装置艺术结构，包括一个立方体、三个弧形长椅，以及一个圆柱形结构，让17个社区文化艺术俱乐部的居民、学生和本地艺术工作者发挥创意。他们根据社区历史、地标和生活记忆进行创作，打造出17个不同的作品。

17个大型艺术装置7月25日起陆续在各邻里亮相，预计超过1500名居民参与创作。“巨型艺乐”也是人协百盛艺术节的活动之一。

其中，静山居民与社服机构APSN属下朝阳学校的学生，以及工艺教育学院中区学院的学生，在艺术家费扎尔（Faizal）带领下，先通过虚拟实境构思作品，再把设计落实到大型装置上。

作品以民众俱乐部和居民日常聚集的地方为灵感，装置外部是色彩鲜艳的壁画，内则是装着居民故事和回忆的鸟笼。一些童年游戏也融入设计，长椅结合了井字棋、蛇棋和国际象棋等元素，让居民可以坐下来休息或玩游戏。

静山居民发挥创意，长椅融入了井字棋、蛇棋和国际象棋等元素。（人民协会提供）

先驱居民则把巴士站变成创作主题。以本地旧式巴士车站为灵感，加入复古橙色长椅，利用旧巴士票折成的大型心形装饰，表现出巴士站成为居民交流和聚集的地方。

住在盛港西的居民则以河流为灵感，融入山竹造型的水中休息亭和水獭元素，呈现社区与自然环境的联系。

住在盛港西的居民以河流为灵感，并加入河边经常看见的小动物，包括公鸡、猫咪和水獭等。（人民协会提供）

凯秀居民的灵感来自当地地标， 包括1930年代至1970年代曾在当地设立的冷藏公司乳牛场，居民利用回收布料拼贴出一只乳牛，乳牛在访客拉动尾巴时还会摆动双脚，唤醒了社区的集体记忆。