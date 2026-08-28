婚礼摄影工作室韩国艺匠本月中无预警倒闭，不仅让上百对准新人蒙受损失，员工也遭拖欠薪水。当局透露，已有五名员工提出欠薪申诉，中央公积金局则已就拖欠公积金一事提控该公司。

劳资政纠纷调解联盟（Tripartite Alliance for Dispute Management，简称TADM）透露，自8月10日至18日间，共五名韩国艺匠婚礼摄影工作室（Korea Artiz Studio）员工提出欠薪申诉，目前正在安排双方进行调解。

人力部正在调查韩国艺匠是否触犯《雇佣法令》，涉及拖欠薪水的罪行。

公积金局发言人指出，韩国艺匠未在2026年7月截止日期前缴付员工公积金款项，当局已就此提控，案件已进入司法程序。

人力部、公积金局和TADM表明，将继续协助受影响员工追讨欠薪和公积金。

《联合早报》早前报道，韩国艺匠婚礼摄影工作室于8月中旬无预警倒闭。消费者协会在短短五天内接获66起投诉，损失金额超过27万1000元。

韩国艺匠在本地开业约九年，店面设在卡尔登酒店（Carlton Hotel）。酒店答询时证实对方拖欠租金，并已收回店面。

自2017年与韩国艺匠合作的相册印刷商Dream Album在店门口张贴告示，称手上有超过50套印好的相册，呼吁有意者联系查询。负责人徐蕾（48岁）透露，被拖欠约1万多元，已报警处理。

当局提醒，雇主有责任按时向员工支付薪水及缴付公积金。员工若未按时收到薪水，可向TADM提出申诉。当局会安排双方调解，协助员工追讨欠薪；若调解不成，案件将会移交雇佣纠纷索偿庭（Employment Claims Tribunals）裁决。

需要协助的员工，可通过TADM网站https://www.tal.sg/tadm/contact-us提交查询或寻求援助。