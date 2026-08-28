新加坡和巴西将建立绿色与数码航运走廊，加强两国之间在海事脱碳和数码方面的协作，推进更可持续和更高效的国际航运。

新加坡海事及港务管理局星期五（8月28日）发文告说，交通部长兼财政部第二部长萧振祥和巴西港口与机场部长托梅·弗朗卡（Tomé Franca）签署谅解备忘录，同意建立新加坡—巴西绿色及数码航运走廊（Singapore-Brazil Green and Digital Shipping Corridor）。

这将是新加坡和其他伙伴建立的第10个绿色与数码航运走廊。

文告指出，巴西有丰富的再生能源资源和生产力，可支持零排放或近零排放的船用燃料生产；新加坡则是世界最大的燃料加注港口，也是具备创新生态系统的全球领先枢纽港。建立绿色与数码航运走廊将结合两国的互补优势，可支持替代船用燃料供应链的发展。

与此同时，新加坡和巴西将探讨交换数码信息，改善海事和港口运作。两国也将和业界合作，推进新兴海事科技方案的研究、发展和应用。

新加坡至今已经有九个绿色与数码航运走廊，合作伙伴包括中国、美国、荷兰、日本、澳大利亚、印度和韩国。