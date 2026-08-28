新加坡与乌兹别克斯坦正式启动双边自由贸易协定谈判意向，两国目前正着手制定谈判框架，期待为双边贸易和投资创造更多机会。

出访中亚的国务资政李显龙星期五（8月28日）会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）。李资政在脸书发文说：“我们重申了两国的友好关系，并讨论加强双边合作，包括经济合作、民间交流、金融科技和发展伙伴关系。”

李资政也与乌兹别克斯坦投资、工业与贸易部长库德拉托夫（Laziz Kudratov）共同见证三份文件的签署，分别是：启动新乌自贸协定谈判的联合声明；投资、工业与贸易合作备忘录；以及总部设在新加坡的Indorama与丰益国际，就计划中的合资项目同乌兹别克斯坦政府签署的补充合作备忘录。

联合声明指出，自贸协定将有助于促进两国可持续经济增长、提升经济竞争力，并在全球环境不断变化之际，支持以规则为基础的贸易框架。

我国贸工部发言人说，这一里程碑体现两国启动双边自贸协定谈判的承诺，并期待双方共同达成一项现代化、便利营商的自贸协定。

国务资政李显龙（左）星期五（8月28日）在乌兹别克斯坦首都塔什干，会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫。（数码发展及新闻部提供）

新乌明年庆祝建交30周年。李资政星期四（27日）抵达乌兹别克斯坦首都塔什干后在脸书发文说：“乌兹别克斯坦文化和历史底蕴深厚，正处于古丝绸之路的中心。如今，这个国家正迅速扩建基础设施，并加强同世界的联系。”

他期待两国以建交30周年这个里程碑为契机，开拓新的合作可能。

在国务资政李显龙（左二）和乌兹别克斯坦投资、工业与贸易部长库德拉托夫（右二）共同见证下，我国外交部兼内政部政务部长周凯年（左一）与乌兹别克斯坦投资、工业与贸易副部长埃尔加舍夫（右一），星期五（8月28日）签署联合声明，正式确认两国启动双边自贸协定谈判的意向。（数码发展及新闻部提供）

新加坡经验助力乌兹别克斯坦经济特区发展

新加坡公共事务对外合作局与乌兹别克斯坦投资、工业与贸易部签署的合作备忘录，则旨在通过知识交流和企业对接，探索投资、工业与贸易机会。

合作局局长官维文受访时说，有关投资贸易的合作范围是协助乌方改善经济特区的规划和管理，包括相关政策、招商引资和发展框架。

乌兹别克斯坦目前有超过30个经济特区，并正发展出口导向型经济特区。官维文说，新加坡可分享在中国、越南等地参与发展经济特区的经验，协助乌方更系统地推动这类园区的发展。

他也指出，乌兹别克斯坦营商成本较低，可成为新加坡企业进军中亚的基地，食品和农产品等领域也存在合作机会。

“对许多新加坡企业而言，乌兹别克斯坦仍是一个相对陌生、尚未充分进入视野的市场……我们希望企业最终会把乌兹别克斯坦视为可靠、良好的合作伙伴。”

1亿美元面粉植物油加工厂计划落户塔什干州

在企业合作方面，Indorama与丰益国际计划在塔什干州兴建并运营一座投资额达1亿美元（约1亿2700万新元）的面粉和植物油生产加工厂。

两家公司正同乌兹别克斯坦投资、工业与贸易部敲定一份投资协议，以落实当地政府为项目提供的支持措施。