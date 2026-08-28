本地公共巴士业者Go-Ahead再有一名巴士车长遭乘客袭击，是三个月来第二起同类事件。

Go-Ahead星期四（8月27日）在脸书发文说，8月16日下午约5时20分，一名驾驶2号巴士路线的车长在工作时遭袭击。事发后，巴士车程中断，车长前往樟宜综合医院接受治疗，现已重返工作岗位。公司已报警。

全国交通工友联合会执行秘书杨涴淩星期五（28日）也在脸书发文说，工会将继续为这名车长提供所需援助，包括法律援助。不过，她强调，事后援助只是应对措施之一，更重要的是尽力防止类似事件发生。

杨涴淩指出，尤其令人担忧的是，这已是三个月来第二起Go-Ahead车长值勤时遇袭的事件。“我们须竭尽所能预防这类事件，清楚表明，绝不容忍对履行职责的员工动粗、恐吓和辱骂。”

今年5月23日下午约3时10分，另一名驾驶2号巴士路线的Go-Ahead车长，遭一名坐过站的乘客辱骂及袭击。车长随后送院治疗。

杨涴淩说，车程中可能出现意见分歧或不满，但这些问题可以、也应该在不诉诸暴力或辱骂的情况下解决。“对公共交通员工施暴或辱骂，绝不能被视为稀松平常，更不能认为这是他们工作中理应承受的事。”

她说，全国交通工友联合会将和巴士车长及所有公交员工站在同一阵线，并会继续与公交业者和有关当局合作，加强对员工的保护，确保他们能在安全、且受尊重的环境中工作。

杨涴淩促请乘客体谅和尊重公交员工，“就像我们希望自己和亲人在工作时受到尊重一样”。

文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆也在脸书发文强调，当局将继续同新加坡警察部队及公交业者合作，严厉对付任何袭击公交员工的人。

蓄意伤人一旦罪成，可判坐牢最长三年，或罚款最高5000元，或两者兼施。