活跃于榜鹅的律师飞达喜，将从9月1日起，协助处理原由主管回教事务前代部长费绍尔副教授负责的景万岸分区基层事务。

景万岸是马林百列—布莱德岭集选区的其中一个分区。身为此集选区议员的国会议长谢健平，星期五（8月28日）回复《联合早报》询问时，证实这项人事调动。

谢健平透露，飞达喜（Ahmad Firdaus Daud，43岁）下个月起担任景万岸第二基层组织顾问。至于飞达喜何时卸下榜鹅第二基层组织顾问一职，他仅说“很快会有安排”。

飞达喜曾在去年大选期间，出现在人民行动党介绍新候选人的宣传资料中，被媒体称为榜鹅集选区的“候补候选人”。他过后一直活跃于这个由副总理兼贸工部长颜金勇领军的选区，今年3月也曾与四名议员并列出现在社区活动宣传海报上。

谢健平接受《海峡时报》访问时说，飞达喜已与区内其他议员及主要基层领袖会面，他接下来会协助处理景万岸区内的马来回教社群相关事务。

谢健平星期四（27日）在脸书贴出飞达喜与马林百列—布莱德岭集选区议员及义工，出席景万岸国庆礼券派发活动的合照。他在文中写道：“这是一个让我们聚在一起、进一步了解彼此，以团队形式照顾景万岸居民的好机会。”

这一区的议员还包括内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭、陈佩玲和彭丽燕。

负责照顾景万岸的前议员费绍尔也是内政部前高级政务部长。他因与一名女子在网上有不当互动，上个月辞去政务官和国会议员职务，退出行动党。

这使原有五名议员的马林百列—布莱德岭集选区少了一名指定的少数种族议员。费绍尔离任后，景万岸分区事务由其余四名议员共同承担。