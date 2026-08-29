育有儿女的员工未来可享有更多带薪育儿假，费用由政府承担。新政策虽未加重雇主的直接财务成本，但对于必须维持固定人手的餐饮业来说，员工休假期间如何补足人手，仍是现实挑战。业者认为，长期下来可能增加营运成本，也会让人力安排更复杂。

黄循财总理早前在国庆群众大会上宣布，育有儿女的员工每年可享有8天至12天育儿假，子女越多、育儿假也越多。政府也将在一定范围内承担所有法定育儿相关假期的费用，改变以往由政府和雇主共同分担的做法。

本地餐饮业者欢迎政府为育有子女的员工提供更多福利，但也担心员工休假期间难以及时找到替补人手。以子女人数决定休假天数的政策，也使排班调度变得更为复杂，尤其对依赖固定劳动力的餐饮场所，影响将更为明显。

同乐贵宾楼总经理张嘉俊受访时说，他的员工多为年轻人，餐馆也优先招聘本地人。“若员工请育儿假，门店可能需要聘请更多临时帮手，长期下来营运成本确实会增加。”

不过，他认为家庭是员工工作的重要推动力，因此会尽早了解员工情况，提前做好人力安排。

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在本地有四家门店的了凡香港油鸡饭面老板陈翰铭指出，餐饮服务业每天需要固定人手，即使公司无须承担育儿假费用，也可能需要支付临时工的费用。他手下200多名员工中，约三成是本地全职员工。

他说：“照顾一个家庭需要很多时间，不只是一次性的产假，我会尽量早点安排好人手。”

为减少对人手的依赖，陈翰铭已在餐馆采用二维码点单等方式简化服务流程，但他也坦言，“如果是主打高服务品质的酒店或酒楼，员工缺勤后就更难找到合适人手替补了”。

潮州发记酒楼负责人李长豪也指出，劳动力紧缺一直是餐饮业面对的困境。随着生活水平提高，消费者对服务的要求也越来越高，餐馆需要更多人手，但愿意从事餐饮业的年轻人并不多。他目前约三分之一员工为外来劳工。

黄总理在国庆群众大会上也提到，虽然不少服务业者希望政府放宽外劳政策，但政府将以谨慎、可控的方式引进外来人力，不会单靠增加外劳来应对人力短缺。

人力资本新加坡（HCS）创始人兼首席执行官何玉珠受访时说，引进外劳也未必能完全满足餐饮业的人力需求，更重要的是企业内部应建立一套应对人手短缺的标准流程。

“业者可以留出更多长期兼职员工岗位，在有人休假时临时顶替，但这会增加企业的预算。”

餐饮业管理层着手转型 提升内部运作效率

面对人力紧缩与成本上升的双重压力，部分餐饮业者已从管理层面着手转型，提升内部运作效率。

今年3月至8月，同乐集团执行董事周家茵带领烹饪、运营和管理部门的17名领导团队成员，参加为期20周的管理培训课程，内容涵盖人力资源战略管理、财务管理、运营效力提升等七个模块，学员最终获颁新技能资格（WSQ）人力资源管理文凭。

周家茵说：“一起培训的有来自中央厨房的主管、门店经理等，我希望可以和年轻管理层在学习中一起成长。”

同乐集团8月26日为学员举行结业典礼，裕廊东—武吉巴督集选区议员李宏壮为典礼致辞时说，餐饮业未来将继续变化，成本和人力压力不会突然消失，企业的转型应以人为本。

“山不转，路转；路不转，人转。真正的转型是让已经在厨房、餐厅和企业里工作的人，拥有引领改变的能力。”