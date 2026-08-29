残障运动员展现的坚韧和勇气是残奥运动的核心，也提醒社会每个人都应有发挥潜能的机会。黄循财总理说，我国这些年来逐步加强对残障者的支持，接下来仍会为他们提供更多支援，帮助他们融入职场和社区。

黄总理星期六（8月29日）出席在东海岸公园主办的首届“残奥日”活动时，肯定残奥运动员作出的努力，以及体育界、义工和运动员家人给予的支持。

他说， 残障运动员的坚韧、勇气和决心，提醒社会应给予每个人实现自我潜能的机会，让人人可以成就最好的自己。“这关乎我们想要建设的新加坡——一个人人都获得尊重、被珍视并有机会贡献的社会。今天不只是庆祝残障运动员的体育成就，也象征我们朝更包容的新加坡社会迈进一步。”

新加坡残奥理事会今年首次举办残奥日，通过3公里竞走和残障运动体验活动，增进公众对残障运动的认识，让不同背景的国人一同参与体育活动。活动吸引约3000人参加，到场的包括20多名残障运动员。

黄总理说，我国过去几年不断加强对残障群体的支持。以残障运动为例，政府投入资源提升体育设施、扩大指导和发展机会，让更多人能参与运动并参加比赛。

黄总理上星期在国庆群众大会宣布我国将推出的多项亲家庭措施。他重申，政府不只是帮助育有孩子的家庭，也会加大力度照顾年长者、单身者，以及残障者的需求。

黄循财总理（右二）参观活动现场的展摊，了解手摇车的操作。在场的包括贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲（右三）和残奥理事会会长张许淑敏博士（左一）等。（谢智扬摄）

领导残障者及家庭定心与保障工作小组的内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭，与小组在检讨如何更有效地帮助特需学生过渡到职场、为残障者提供更多就业机会，以及更完善的社区支持。小组将在今年较迟时公布建议。

但黄总理也提醒，建设包容社会不能单靠政策，也需要社会每一个人的行动，选择把焦点放在个人能作出的贡献，而不是他们的残障，并给予每个人公平的机会。

盼职场有更包容环境 把焦点放在残障者能力

共和理工学院学生安慕沙（Amsyar，23岁）天生患有脊柱裂，须以轮椅代步，曾因体障不爱与人交流，但体育改变了他的想法。他10多年前体验手摇车后对这项运动产生兴趣，还曾代表新加坡参加比赛。

他受访时说：“我发现自己也能通过体育发挥强项，这让我更有信心。我从中也认识到其他特需者，他们克服人生挑战的毅力启发了我。”

安慕沙认为，本地硬体设施已更方便残障者使用，但希望职场有更包容环境，雇主愿意给残障群体机会，把焦点放在他们的能力。

与家人一同参加残奥日活动的黄菲菲（56岁，行政人员）约10年前不慎跌倒，伤及脊椎后无法行走。这名跑步爱好者重新振作后，继续热衷体育，通过新加坡残疾人体育理事会参加乒乓球活动。

她认为，竞走活动聚集不同能力的人一同参加，别具意义。打造包容社会需要每一个人的支持，并愿意了解特需群体。

出席残奥日活动的包括律政部长兼内政部第二部长唐振辉、西南区市长、贸工部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲，以及东南区市长、文社青部兼人力部政务部长迪内希。