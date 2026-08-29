因隐藏式车门把手存在安全隐患，中国九家车企近日召回逾427万辆汽车。新加坡陆路交通管理局已联系相关车企，以确定本地车辆是否受影响。目前，当局未收到任何车主反馈使用应急机械拉手的问题。

陆交局答复《联合早报》询问时说，已注意到中国的车辆召回行动，并已向相关车辆经销商和制造商了解新加坡车辆是否受影响。

陆交局强调，会定期检讨车辆安全要求，确保紧跟行业与技术发展。目前，当局未接到任何车主反映使用应急机械拉手时遇到问题，本地授权经销商也没有召回任何车辆。

陆交局指出，本地所有获准上路的电子门车辆都内置了机械故障安全功能，确保驾驶员和乘客在紧急情况下，可从车内打开车门。

当局呼吁车主熟悉自身车辆的功能，尤其是机械紧急门锁释放装置的位置与操作方法。如对车辆安全有任何疑虑，应联系授权经销商进行检查。

中国国家市场监督管理总局上星期五（8月21日）在官网公告，九家车企——中国一汽、北汽蓝谷、东风汽车、奇瑞、吉利、小鹏、零跑、特斯拉和小米，因车门把手安全问题召回427万6000辆汽车。

公告指出，本次召回的车辆，车内应急机械拉手与内饰颜色接近，不易识别和操作。当发生严重碰撞导致整车低压系统失效等极端情形时，这可能影响驾乘人员快速开启车门逃生和车外人员救援，存在安全隐患。