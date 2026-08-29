一辆罗厘在文礼发生车祸后侧翻，司机一度受困驾驶座，18人送院治疗。

这起事故发生在星期五（8月28日）早上7时左右，地点是惹兰都康（Jalan Tukang）和都康创新通道（Tukang Innovation Drive）交界处。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时说，民防人员抵达现场后，发现一人受困罗厘驾驶座，随后动用液压救援工具将他救出。

发言人补充说，事故共有18人送院，其中13人被送往新加坡国立大学医院，另五人送往黄廷方综合医院。

根据网上流传的视频，涉事罗厘横卧在路面，车身底部外露，车旁可见散落的零件和碎片，现场一片狼藉。罗厘驾驶座也因车辆侧翻而几乎贴着地面，附近可见一个灭火器。

画面显示，事发后不少相信是在附近工作和生活的客工聚集在路旁，一些人走近侧翻罗厘查看情况。路口一度聚集大批人群，附近也停有其他重型车辆。

从视频可见，事故发生地点位于工业区一带，罗厘侧翻后占据部分路面，相信一度影响当地交通。

新加坡警察部队回复《联合早报》询问时说，两名年龄分别30岁和35岁的男罗厘司机，以及16名年龄介于24岁至55岁的男乘客，在意识清醒的情况下送院。

35岁的罗厘司机目前正协助警方调查。事故原因仍有待调查。