新加坡海军部队和日本海上自卫队星期五（8月28日）完成为期三天的双边海上军事演习，双方在演习期间开展舰炮射击、通信及编队机动等演练，以深化两国防务合作。

新加坡国防部星期六（29日）发文告说，新加坡海军部队和日本海上自卫队于8月26日至28日，在日本近海太平洋水域进行代号“Singapan”的演习。新加坡的威武级隐形护卫舰坚信号（RSS Steadfast），以及日本的滨雾号（JS Hamagiri）和照月号（JS Teruzuki）参与了演习。

演习期间，两国互派军事官员到彼此的作战舰艇交流，并展开一系列作战演练，包括舰炮射击、通信演练，以及编队机动等。两国也就接下来的演习和互访进行讨论。

新加坡海军部队第一分遣队司令宋少栋上校说，新加坡海军部队和日本海上自卫队的友好关系，建立在专业交流、联合演习和舰艇互访的基础上。“双边演习体现了我们深化合作、巩固友谊的决心。”

演习开展前，坚信号于8月19日在台场东京国际邮轮码头停泊，21日和22日开放给日本民众和旅日新加坡人登舰参观。

坚信号是新加坡海军主力作战舰艇，2008年2月服役。它长114米，宽16米，排水量3200吨，续航里程超过3500海里（6480公里）。去年，它也到英国进行同样的交流，这次是途经夏威夷抵达日本，航程约三个月。

据日本国防部，坚信号曾在2016年访日，并与日本驱逐舰高波号进行联合演习，体现两国友好和牢固的合作关系，日方期待进一步深化关系。