6岁男童在回教堂多次遭强奸，他的10岁哥哥则被非礼，这起法庭案件引起马来家长深切担忧。对此，新加坡回教理事会将统一所有回教堂的安全保障框架，包括加强非正式辅导等活动的监控，以及定期检讨闭路电视的监控覆盖范围。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈星期六（8月29日），在回理会举办的“aLIVE Service Learning CARE-nival”致辞时说，男童在回教堂被性侵的法庭案件近期引起社会，尤其是家长的高度关注。

扎吉哈已指示回理会和回教堂领袖，进一步完善保障儿童和青少年的安全措施，包括在所有回教堂推出统一的安全措施，阐明申报安全问题的流程与责任，并加强针对儿童和青少年的互动界限指导规范。

目前，本地回教堂已落实多项安全措施，除了回教宗教师须持有认证才能开展正式宗教课程，回教堂也在适当地点安装闭路电视，并设有一套事件申报机制。

回理会计划在现有基础上，逐步推出统一的安全保障框架，协调所有回教堂的安全原则，阐明工作人员的职责，并规范事件申报流程。

回理会也将加强现行教育工作，协助儿童、青少年、家长和回教宗教师提升识别安全问题的能力，增强及时申报和寻求帮助的信心。

扎吉哈强调，回教堂必须保持开放，欢迎人们到访，“每个人也有责任维持回教堂的安全”。

高庭上星期一（17日）判一名37岁已婚男子坐牢27年又10个月，以及打鞭24下。案情显示，这名男子借自己TikTok网红身份，接近一对自幼被生父抛弃的小兄弟；他表面上扮演男童父亲和宗教导师的角色，实则是恋童癖患者，多次趁与受害人独处时性侵他们，包括在回教堂里强奸年仅6岁的弟弟。