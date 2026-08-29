喧闹声与人群可能会刺激到一些自闭者，为避免掌声引起他们不适，超过3000名“人生之步”义走参与者把手掌高举在空中，默默地挥摆着，向自闭者表达“大音希声”的支持。

圣安德烈自闭症中心于星期六（8月29日）早上，在滨海湾花园绿坪（The Meadow）举办第四届“人生之步”（Walk Of A Lifetime）义走。

中心总裁赵崇德致辞时说，活动共吸引约2500名公众报名，与200名自闭者，以及近400名员工和志愿者一起完成2公里的义走。这是义走历来最多的参与人数。

主办方说，近年来，本地人对自闭症的认识虽已有所提升，但患有自闭症的成人与他们的家人仍在日常生活中面对难以被接受和包容的问题。因此，本届活动主题为“知我故事，与我同行”，旨在加深公众对自闭者日常经历的了解，从而鼓励大家给予各年龄层的自闭者更多包容。

参与者可从现场的六个展区认识自闭者在不同人生阶段面对的困难，例如“第一章：陌生新世界”展区讲述的是自闭孩童与父母出门时，因环境刺激到感官而情绪崩溃，却遭人冷眼。

第四展区则让公众亲手揉捏风干粘土，模拟自闭者从学校毕业后，接受烘焙课程等职业培训，以助他们找工作，自力更生。

自闭症是一生旅程 自闭成人所获体谅或少于孩童

郑兆雄（33岁）在3岁那年被诊断患有自闭症，他18岁入读圣安德烈自闭症学校，并于隔年加入日间活动中心。

他的母亲林明丽（70岁）受访时说，儿子从小就很少说话，但非常活泼。“当年医生说他患有自闭症时，我起初感到错愕，但慢慢学会接受。”

林明丽认为，郑兆雄多年来在中心学习许多生活技能。“他如今懂得自理，甚至可进行简单的烹饪，但他仍在沟通上面对挑战，难以与其他人交谈，所以独自出门还有些困难。”

随着自己年纪渐长，林明丽也担心儿子日后的生活，便申请让他入住圣安德烈成人之家。

首次参与“人生之步”义走的公众许毓添（64岁）告诉记者，活动让他更明白自闭者与家人的处境，提醒他予以他们更多体谅。

他认为，广大社会一般较关注自闭孩童，忽略了自闭症会伴随他们一生。“当小孩子情绪崩溃时，我们或许还会觉得他们童真可爱，但对自闭成人没那么包容。”

今年义走筹逾90万元善款

本届活动筹得的逾90万元善款，将用于资助圣安德烈自闭症中心的活动。这是“人生之步”义走自2023年开始举办以来，筹得款项最多的一届。

社会及家庭发展部兼内政部高级政务部长吴培铭担任义走活动主宾。领导“残障者及家庭定心与保障工作小组”的吴培铭致辞时说：“许多家属与照料者向我们团队倾谈对（特需）亲人的期许，以及对他们未来的担忧。家属都希望看到特需者过上有意义的人生、像大家一样参与社区活动，以及在各人生阶段都被接纳。”

吴培铭说，当局将继续与特需者及其家人同行，在人生各个阶段给予更多支持和肯定。