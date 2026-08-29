长期稳定的拨款有助社会服务机构更好地规划和持续提供援助，我国的公益金在2025财年拨出超过1700万元，支持本地多项心理健康项目，拨款比上财年增加30％。

公益金配合“公益金心弦义走”（Community Chest Heartstrings Walk）在星期六（8月29日）举行，宣布公益金的拨款情况。

公益金透露，它2025财年的拨款总额超过1700万元，比2024财年的1300万元多出30%。过去10年，公益金共筹得和拨出超过5亿元，支持社会服务项目和能力建设计划，为有需要的个人和家庭提供帮助。

公益金2024财年的数据显示，在心理健康方面，接受公益金项目援助的受惠者每四人就有一人的生活素质明显改善。

“公益金心弦义走”是公益金和滨海湾金沙合作了15年的项目，今年吸引约3700人参与，包括义工、受援助者和合作伙伴，活动主宾是社会及家庭发展部长马善高。大伙儿沿着滨海湾步行3.5公里，为公益金筹得超过527万元。

同一天举行的滨海湾金沙慈善嘉年华，筹得超过700万元。

滨海湾金沙慈善嘉年华筹得超过700万元善款。（滨海湾金沙提供）

这天的早上也在滨海湾金沙酒店举行了垂直马拉松，由律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆主持开跑仪式。共有47组参与者跑上酒店第57楼的空中花园。

共有188名参与者参加白天的垂直马拉松。（滨海湾金沙提供）

为期一年的“2026年前进接力赛”（Relay Majulah 2026）也正式启动了。这个超慢跑活动是要让年长者和体能各不相同的人，按个人能力安全舒适地做运动。这个项目由本地公益基金“励基金”（Li Foundation）和新加坡狮子会联办，目标是鼓励国人积极生活，通过运动加强社区联系。

公益金主席许统民说，本地在心理健康方面的需求越来越复杂，稳定且长期的资金支持让社服机构能够提前规划和更早介入，从而更有效地帮助有需要的人。他希望有更多机构加入这个事业，不只是提供捐款，而是携手为社会带来更多积极影响。

公益金1983年成立至今，支持了超过300项社会服务项目和计划，每年有超过9万4000人受惠。