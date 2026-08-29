《联合早报》两项播客作品入围2026年亚洲播客大奖决赛，分别角逐“最佳纪实播客”和“最佳访谈播客”奖。

入围“最佳纪实播客”（Best Factual Podcast）的是《一场不流血政变——新加坡独立之路》（A Bloodless Coup: Singapore’s Route to Independence），以1965年新加坡脱离马来西亚、走向独立的历史进程为主轴，回顾独立前最后几个星期发生的关键事件，以及新马领导人在高度保密下如何推动分家谈判。

播客带领听众重温那段被新加坡建国总理李光耀形容为“不流血政变”的非凡历程。这个作品由新报业媒体华文媒体集团副社长 韩咏梅 与《联合早报》编务顾问 吴新慧 编写，视频与音频组高级编导刘永健和吴婉君负责制作， UFM100.3 以及 96.3好FM 电台主持人参与配音。

入围“最佳访谈播客”的《东谈西论》，节目在每个星期探讨不同国际热点话题，分析国际政治动态。（截图自联合早报网站）

入围“最佳访谈播客”（Best Interview Podcast）的是每周探讨国际热点话题的《东谈西论》（Global Heartbeat），由《联合早报》副总编辑韩咏红主持，每周分析国际政治动态、围绕国际政治与区域局势，为听众梳理事件背后的脉络。

亚洲播客大奖（Asia Podcast Awards）也开放给公众投票。公众可在投票页面选择喜爱的入围作品，最多可选择三个播客。

完整播客系列收听可上网： 《一场不流血政变——新加坡独立之路》《东谈西论》。

支持《联合早报》两项入围作品的读者和公众，可在官方网站投票，网址是2026年亚洲播客大奖公众投票页面。

亚洲播客大奖由总部位于澳大利亚的广播行业出版机构Radioinfo于2023年设立，以表彰行业中的杰出个人、团队和机构。

今年的颁奖仪式将于9月3日在印度尼西亚首都雅加达举行。