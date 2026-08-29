随着新加坡人口结构改变，劳动队伍中需请假照顾家人的不再只有在职父母，职场须随之转型，通过重新设计工作和灵活工作安排等方式，应对员工的不同需求。

领导重塑结婚与生育观念工作组的总理公署部长英兰妮星期六（8月29日）出席“白沙—樟宜绿动未来”社区环保活动后，接受《联合早报》记者访问时说，外界对总理黄循财在国庆群众大会上宣布的一系列扶持婚姻与生育措施，整体反应正面。

身为白沙—樟宜集选区议员的英兰妮也是财政部及国家发展部第二部长。她说，目前围绕育儿假等措施的讨论，已逐渐从政策本身，转向如何落实，包括雇主和员工要如何在工作安排上配合。

她强调：“要让措施得以实现并顺利落实，最关键的是雇主和员工要进行沟通，共同探讨如何在实际操作层面落实。”

部分雇主和单身员工担心在职父母的育儿假增加，可能影响人力调配、加重同事工作负担。对此，英兰妮说，随着我国人口结构变化，需请假照顾家人的已不再只是在职父母。单身人士有可能需要照顾父母或祖父母，孩子已成年者也可能需要照顾自己父母或有其他需求而须请假。

英兰妮认为，职场必须与时俱进演变与转型，提供更大的灵活度来应对当前时代需求。这包括重新设计工作岗位、提供岗位共享和居家办公以外的多种灵活工作安排，及培训直属主管和人事部员工，打造更好的职场环境。

育有不超过12岁孩童的在职家长，原本依孩子年龄，每人每年可获两天或六天育儿假。新的措施则根据家中孩童人数，给予每名在职家长每年8天、10天或12天育儿假。

工作组下阶段聚焦三重点

至于工作组下一阶段的工作重点，英兰妮透露，职场文化与规范、生育力及教育，将是三大重点。

由于人们如今较迟结婚和生育，而年龄与受孕能力又和生育力有直接关联，政府希望通过宣导，鼓励已婚夫妇更早讨论生育课题。

我国去年居民整体生育率从前一年的0.97跌至0.87，创下新低。去年共有2万9864名婴儿出生，是过去60年来首次低于3万名，比2024年的3万3703个减少11.4％。

政府把生育率持续下滑视为攸关国家未来的“生存课题”，今年2月宣布成立以英兰妮为首的跨部门工作组，从育儿花费、学前教育和工作环境等方面，探讨影响新加坡人结婚和生育的因素。

工作组预计明年初发布完整报告，制定重塑婚育观念的长期路线图，并提出政策建议。

英兰妮说，政府已为刚宣布的育儿帮扶措施进行初步估算，但细节仍在敲定，相关拨款须待临近明年财政预算案时才能最终敲定，以确保有足够资源和财政能力落实。

上周在国庆群众大会上宣布的措施包括增加育儿假、为家庭提供更多财务补助、更可负担的托儿和学前教育费用，及更多住房政策支持等。政府预计，超过38万户家庭的约64万名17岁及以下儿童和青少年将从这些措施中受益。

白沙—樟宜集选区内七所学前教育机构的38名孩童，星期六在白沙市镇广场举行的“白沙—樟宜绿动未来”活动上发挥创意，与家长和老师携手利用可循环材料制作环保服饰，现场走秀。图为扮演“森林守护神”的孩童，在上场前吹迷你风扇降温。（张俊杰摄）

七学前教育机构38孩童表演环保服装秀

星期六与英兰妮一起出席活动的还有白沙—樟宜集选区的其他议员，包括总理公署高级政务部长陈国明、沙礼尔和李乃怡。

白沙—樟宜集选区内七所学前教育机构的38名孩童在活动上发挥创意，与家长和老师携手利用可循环材料制作环保服饰，现场走秀。经过评选，Cherie Hearts Kidz Campus脱颖而出，夺得时装秀团队冠军。

这个由白沙—樟宜集选区基层组织举办的活动，现场也有多个互动摊位，助居民了解如何在日常生活中，为环保尽一分力。