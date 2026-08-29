话说红蚂蚁有一天写稿写得头昏脑胀，晚餐都懒得张罗，只想打开快餐店的手机应用点餐送上门，竟然发现熟悉的汉堡包有新的身份：

它们打上“双倍蛋白质”字样，还清楚列明蛋白质含量。“香脆多汁”等往常看到的形容词竟然不见了。

最近，麦当劳在手机应用中，将几种汉堡包列为“双倍蛋白质（double protein）”，主打炸鸡的Popeyes则在新推出的“海南香饭”提供“蛋白质加码（protein trade-up）”选项，让顾客点选额外鸡肉。墨西哥快餐品牌Guzman y Gomez今年4月也曾推出一份“双倍蛋白质”套餐。

咦，快餐店什么时候也开始关心我们能不能增肌减脂了？

当然，快餐本来就不缺蛋白质。问题是，蛋白质什么时候变成快餐的主要卖点，仿佛只要蛋白质够高，快餐也能摇身一变成为健身餐？

以麦当劳的双层鱼柳包为例，一份就含24克蛋白质。这个数字看起来还真不错，完全符合健身网站和医疗机构大力推荐的每餐15克至30克蛋白质摄取量，仿佛已跟高蛋白奶昔（protein shake）平起平坐，也可以名正言顺地出入健身房。

但不查不知道：根据麦当劳手机应用的营养资讯，这个夹着两片炸鱼柳和乳酪的汉堡包还含有466卡路里和756毫克钠。

这当然不是说快餐店骗人。蛋白质是真的，消费者也确实越来越在意蛋白质。高蛋白食品近年大行其道，从饮料、零食到即食食品，都少不了这个标签。

健身、增肌、减脂成为越来越多人关注的生活方式，餐饮业自然不会错过这个商机。

更有趣的是，这个趋势似乎透露消费者心态的变化。

以前吃快餐，不需要太多理由：你今天可能懒得煮、赶时间，或是纯粹“快餐瘾”发作，就是想吃汉堡炸鸡加薯条。明知道不是最健康的一餐，吃就吃啦，偶尔一次又怎样？

但现在似乎不太一样。

我们吃炸鸡，但又希望它多点蛋白质；想喝泡泡茶，但最好低糖；想吃零食，却要它高纤维、低卡路里。就连放纵，也最好能够附带一点营养上的正当性。

如果告诉你这份炸鸡能提供你每天所需蛋白质的一半，你会吃得更开心吗？（KFC Singapore提供）

于是，快餐店也找到了新的沟通方式：不必说“炸鸡很健康”，只要告诉你“这份炸鸡含有多少蛋白质”。

这是一种很聪明的营销，却也多少有点黑色幽默。

健康饮食原本是一个整体概念，热量、脂肪、糖、钠、蔬果纤维和整体均衡程度应该一起看，如今却越来越容易被拆成一个个漂亮的标签：高蛋白、低糖、低脂、无添加……仿佛只要其中一个数字足够好看，就能减轻一顿饭的“罪恶感”。

当然，我们未必真的会因此相信快餐变成了健康食品。很多时候，我们要的可能也不是健康，而是一个可以让自己心安理得的理由。这或许正是快餐店最精准捕捉到的心理。

对于想注重健康，却又不愿意放弃享受的我们，市场给了一个漂亮的折衷方案：快餐但吃无妨，它还能为你贡献一点蛋白质呢。

说到底，快餐店卖的除了更多蛋白质，也可能是一种心理安慰。

想吃的东西当然可以吃，只要在罪恶感出现之前，先找到一个足以为自己辩护的营养成分。

毕竟，在这个什么都讲究健康的时代，连放纵都最好有个健康理由。