修改PayNow转账截图诓骗两知名餐馆，妇女吃59顿外卖霸王餐被判入狱21个月8周，昨天无偿由名律师苏峇士之子代她上诉，最后获减刑10个月，当场落泪致谢。

菲律宾籍被告玛丽亚（33岁，Santos-Tumalip Maria）面对7项包括欺骗、盗窃、诈骗和妨碍司法公正的控状，她早前承认其中4项，余项交由法官下判时一并考量。

苏峇士之子无偿代上诉

被告不满判刑，昨天由名律师苏峇士之子苏杰（Sujesh Anandan）无偿代她到高庭上诉。

据早前报道，被告自2022年5月起，频繁在如切一带的海鲜餐馆“螃蟹之家”网站订餐。为吃“霸王餐”，她先通过PayNow将款项转入自己的账户并截屏，随后利用修图软件将收款人姓名篡改为餐馆名称，再将伪造凭证通过WhatsApp发送给餐馆确认以骗取送餐。

以此手法，被告在2022年5月至2023年8月期间，共35次骗取“螃蟹之家”总值3891元7角5分的餐点；随后又在2024年6月15日至2025年5月28日期间，24次骗取意大利餐厅Baci Baci总值6167元5角2分的餐点。

辩方律师苏杰在上诉陈词中指出，参考此前同类案例，涉及金额更高或行骗次数更多的案件，判刑均未达本案程度，因此原判明显过重。他建议就欺骗控状判处被告七个月监禁。

控方对此表示反对，主张七个月刑期过轻，应维持原判。

高庭法官加南拉美斯在裁决时指出，根据过往判例，本案所涉金额对应的刑期介于三至六个月。虽然被告行骗手法简单、未刻意隐瞒身份，但鉴于她在保释期间再次犯罪，仍须予以严惩。

法官最终批准辩方就欺骗罪的上诉申请，将刑期由18个月减至8个月，总刑期也由原本的21个月8周削减至11个月8周。

法官最终针对被告的欺骗罪，批准上诉减刑，从原本的18个月改为8个月，总刑期也从21个月8周，改为11个月8周。

闻判后，被告与到庭旁听的姐姐喜极而泣，休庭后向苏杰律师频频致谢。

完整报道，请翻阅2026年8月29日的《新明日报》。