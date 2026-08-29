澳门特首岑浩辉到新加坡进行三天正式访问。这是他以澳门特别行政区行政长官身份首次访问我国。

外交部星期六（8月29日）发文告说，岑浩辉应总理兼财政部长黄循财邀请，从星期六至下星期一（31日）访问我国。

岑浩辉将会见黄总理，并与副总理兼贸工部长颜金勇共进早餐，以及同社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康共进午餐。

岑浩辉由夫人黄可萍、经济财政司司长吴惠娴和澳门特区政府高级官员陪同来访。

另据澳门新闻局官网，岑浩辉访新期间将考察本地的产业园、旅游、旧区活化与组屋项目，为澳门推进相关工作探求借鉴与参考。他也将到新加坡国立大学发表演讲。

岑浩辉走访新加坡后，将率团访问印度尼西亚和马来西亚，到9月5日结束全程。

期间，澳门特区政府将在新加坡、雅加达及吉隆坡举办招待酒会与经贸旅游投资推介会，重点展示“一国两制”在澳成功实践的成果、宣介最近刚正式发布的《澳门特别行政区经济和社会发展第三个五年规划（2026-2030年）》（简称“三五”规划）的要点，以及深度发展澳琴一体化所带来的新机遇，并促进商业对接与合作。