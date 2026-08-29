中尼泥石流暴洪追踪，失踪女狮城客友人透露，前一天接到电话，原本还想安排见一面，岂料隔天竟出事。

尼泊尔旅游局昨晚8时55分在脸书附上的名单中显示，新加坡客失联人数依然是九人。

失联的九名狮城旅客中，其中一名女子艾丝蒂·罗（Estee Loeh）是独自出游，但一般相信曾向外交部登记，因此出现在失踪者的名单上。

本报辗转联系上艾丝蒂·罗在尼泊尔的友人达瓦，他受访时说，曾在泥石流暴洪前一天，也就是8月25日接获艾丝蒂的来电。

“她当时打来说，她人在尼泊尔和中国边界。我们上一次见面是去年，我们还在电话里讨论说过后可以安排见面，没想到隔天就发生了泥石流暴洪。”

他说，艾丝蒂在电话中说，此次是独自前来，没有报名任何旅行团，也在当地见了中国友人。“她来尼泊尔好几次了，算是对当地相当熟悉。”

达瓦也说，泥石流暴洪后，他马上想起艾丝蒂就在事发地点一带，而且对方是独旅，因此马上通知当地和狮城有关当局，以便寻找她的下落。

“目前还没找到她，很多认识她的当地朋友，还有新加坡朋友都来查问她的下落，大家都很担心她，希望能够找到她的下落。”（人名音译）

曾多次尼国行善 友：她爱无国界 热心善良

女狮城客来尼泊尔多次，为人善良热心，友人形容她“大爱无国界”。

不丹非营利旅社Bhutan Advantage Travel Partnership的创办人李塔西告诉本报，他在得知艾丝蒂失踪的消息后，非常难过。

曾在尼泊尔当社工18年的李塔西说，艾丝蒂曾在2018年到访尼泊尔和不丹，他当时与对方一起走访当地的孤儿院。

他形容艾丝蒂的爱无国界，是个热心善良的人，她不仅与当地社区领导合作，还为该区的贫困孩子提供关键服务。

李塔西也曾在脸书贴文中说，非常感谢艾丝蒂多次远赴偏远的尼泊尔儿童之家(Kopila Children Home) 分发肯德基和冷饮，还捐款500美金（约637元）。

完整报道，请翻阅2026年8月29日的《新明日报》。