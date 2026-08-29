三巴旺工业大厦垃圾收集站失火，超过20名民防人员到场灭火，警方一度封锁附近路段，调查过程超过五小时。

这起火患发生于星期五（8月28日）早上9时55分，地点是甘巴士弯工业大厦“Nordcom II”的垃圾收集站。

记者接获消息赶到，警方封锁了部分路段，现场有超过七辆不同类型的消防车辆，包括消防与救援行动支援配备车、消防泡沫柜、消防云梯和红犀牛等。

超过20名民防人员在场支援，火势虽已扑灭，但他们依旧洒水浇灌。

一名在工业大厦工作的男员工黄先生（18岁）受访时说，早上10时许听到火警，以为是演习，之后下楼才发现垃圾收集站起火。

根据他提供的视频，垃圾收集站闸门紧闭，空气中弥漫着大量浓烟。“我们吃完饭后，才得知不能回公司。”

戴着呼吸配备的民防人员从垃圾收集站走出来。（徐颖荃摄）

记者也发现，几名佩戴着呼吸配备的民防人员从垃圾收集站走出，也有一台泵浦灭火机缓缓被收回消防车内。

直到下午2时许，警方逐步解封受影响路段，20多名上班族才获准返回工业大厦，但车辆管制一直持续到下午3时许。

民防部队受询时证实，火患涉及垃圾收集站一台垃圾压缩机里的物品。民防用两支水枪将火扑灭，无人受伤，失火原因还在调查中。