一名少年步履蹒跚跌入花丛中，公众担忧是因吸食“丧尸烟弹”所致。

这起事件发生于上星期一（8月17日）晚上约9时46分，地点是榜鹅通道第654A座组屋楼下。

一名目击者告诉STOMP，他看到约六名青少年中的几人行为异常，路都走不直，而另外三人则在一旁照顾他们。

目击者拍下的视频显示，其中一名少年在人行道上站不稳、东倒西歪，随后整个人向前踉跄，一头栽进一旁的花草丛中。他随后挣扎着爬起来，以极其僵硬且不稳的步伐离开。

根据这些人的行为举止，目击者担心他们吸食了含依托咪酯的电子烟。

卫生科学局受询时说，尽管相关工作持续进行，使用依托咪酯的事件仍持续发生，要杜绝具挑战性。发言人说，会就上述事件跟进调查。

当局鼓励公众通过线上举报表格提交信息www.go.gov.sg/reportvape，或拨打卫生科学局电话：66842036或66842037通报此类事件。

根据今年5月1日生效的《烟草与电子烟管制法令》，购买、吸食或持有电子烟者，可判罚款最高1万元。使用特定化合致幻药产品，如含有依托咪酯的电子烟，则可罚款不超过2万元，或监禁不超过10年，或两者兼施。