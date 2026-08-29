照顾特需孩子，对王赐光来说就像“一边跑马拉松，一边不断闯过一个又一个障碍”。44岁财务经理王赐光的3岁儿子王伟恩在15个月大时，被诊断患有全面性发育迟缓，不会用手指指东西、不会挥手，也不会说话和走路。

身为儿子的主要看护者，看着孩子不会走路、语言发育迟缓、在公共场所情绪崩溃，会咬人会打同学，王赐光曾感到不知所措、焦虑和疲惫，对孩子的未来感到不确定。和王赐光处境相似的看护者，往往将生活全部重心都放在照护特需家庭成员，而忘记照顾自己的情绪与健康。

为帮助照看特需人士的看护者及早发现自身情绪问题，特需者看护组织关护之心（CaringSG）推出“心灵关怀”（CAREmind）计划，准备在未来三年触及1200名看护者，通过活动、家访、培训及社区伙伴为他们提供免费心理健康筛查。一旦发现看护者可能需要帮助，便会主动联系他们。

计划也会培训约120名员工和志愿者，让他们学习如何识别看护者的情绪问题，在有需要时作出敏感恰当的回应。计划获蔡氏基金（Chua Foundation）投入约50万元支持。

女皇镇单选区议员、律政部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，星期六（8月29日）出席关护之心在新协立综合设施（Enabling Village）举行的家庭日活动时，宣布这项计划。

关护之心星期六在新协立综合设施举办家庭日，并宣布推出“心灵关怀”计划。图为特需者表演唱歌后与现场嘉宾合照。（特约陈来福摄）

蔡瑞隆指出，许多看护者坚强而坚韧，但这绝不能成为期待他们独自承担一切的理由。看护者倦怠是真实存在的，是由日积月累的压力、持续缺乏休息、社会孤立，以及觉得根本没有空间顾及自身需要的感受，悄然累积而成。“只有当看护者已经到达或接近崩溃边缘时，他们才会寻求帮助。”

关护之心首席执行官陈来顺对此深表认同。他受访时说：“如果身边有亲友或其他支援，至少还有人可以求助和倾诉。但有些看护者没有这样的支持，压力便可能越积越多，直到情况变得严重。”

王赐光是在去年11月参加关护之心的专业支援（CAREWell）。工作人员帮助他整理身边可以求助的人和资源，也一起检视日常照顾孩子的安排，并为他和儿子设定目标。

他回忆说，儿子刚被诊断时他感到孤立无援，如果当时有“心灵关怀”这类计划，或许能让他少走一些弯路。

友伴辅导能以“过来人”身份 分享未来或面对挑战

今年，王赐光进一步加入友伴辅导（CAREBuddy），得到一名同样照顾特需孩子的志愿看护者帮助。这名友伴的孩子已经11岁，经历过王赐光目前面对的许多问题，能以“过来人”身份与他分享孩子成长后可能面对的挑战，以及如何为下一阶段的教育和发展做好准备。

王赐光的儿子目前已能走路和跑步，但仍不会说话，还出现一些自闭症特征。他说：“虽然有亲友的支持，但他们没有照顾特需孩子的经验。因此，有一个真正经历过类似情况的人可以倾听和分享，对我来说很重要。”

他也加入一些特需儿童家长的聊天群，和其他家长交流照顾孩子的方法和经验，让自己不必独自一人摸索。

裕廊中区议员谢曜全和淡滨尼集选区议员陈以君，星期六也出席了家庭日活动。