被裁定诽谤新加坡两名部长的彭博社，没有在期限内提出上诉。国务资政尚穆根指出，这说明彭博社清楚上诉无胜算，因此选择不反驳法院关于它恶意、发表虚假内容和有不当行为的裁定，让这个裁决记录在案。

尚穆根也是国家安全统筹部长兼内政部长，是这起案件的两名起诉人之一，另一名起诉人是贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生。

高庭在7月14日发表书面判词，裁定彭博社和记者罗德蔚在2024年底发表的一篇文章构成诽谤，须赔偿两名部长各23万元，并于同月30日谕令辩方支付诉方总计29万元讼费。

尚穆根星期六（8月29日）在脸书贴文说：“上诉的期限已过了两天，彭博社并没有提出上诉。”

他指出，彭博社曾在2024年12月，因这篇文章接获《防止网络假信息和网络操纵法令》（POFMA）更正指示，指明文中存在多项虚假陈述，但彭博社当时没有行使权利申请撤销这项指示。这也显示彭博社知道文章含有大量虚假内容。

尚穆根写道：“有些媒体机构自觉高人一等，认为可以恶意抹黑非西方社会的公职领袖，并散布假消息却不用负责。他们仗着自己的财力和规模，以为可以逃避责任。在新加坡，这一套行不通。”

陈诗龙同日在脸书贴文说，随着上诉期限已过，这起事件已告一段落。他对于能够自证立场，以及维护所担公职的声誉表示欣慰。

他说：“我们关注的重点始终不变，就是全心全意地为新加坡和新加坡人服务。”

引发这起诉讼的是彭博社于2024年刊登、题为《新加坡豪宅交易愈发隐秘》（Singapore Mansion Deals Are Increasingly Shrouded in Secrecy）的报道。报道中提及两名部长的优质洋房交易。

审理此案的高庭法官林茵倩认为，报道优质洋房买卖趋势只是幌子，文章构成诽谤，主要目的是恶意针对尚穆根与陈诗龙。