幼教工作难度大，压力来自多方面。针对本地幼教工作者的调查显示，工作繁重是影响他们身心健康的首要因素，其次是家长的期望和人手短缺。不过，超过七成的幼教工作者自信仍可保持着良好的身心状态。

幼学集场（Preschool Market）星期六（8月29日）在它的年度教师节庆典上，分享了它进行的《学前教育（工作者）身心健康与正念调查》的初步结果。幼学集场是学前教育领域的社会企业，经常与新加坡幼儿培育署（ECDA）等机构合作，推出提升学前教育素质、促进亲子关系和社区服务的公益项目。

这个调查在今年8月3日至26日展开，共访问483名本地学前教育工作者。结果显示，多达99%的受访者认为，个人身心健康对于维持工作热忱至关重要，指出“我们在照顾孩子，谁来关怀我们”的行业痛点。

其中，有72%的受访者对目前的整体福祉持积极态度。不过，现实的工作压力不容忽视，因为60%的受访者指出，繁重的工作量是影响他们福祉的首要因素；50%表示受家长的期望所困扰，41%表示面对人手与人力不足的挑战。

此外，高达80%的受访者说，希望获得组织的支持。超过七成希望能在工作场所，拥有专属的休息和精力充电空间；逾四分之三坦言，工作时间长或工作环境让他们时常感到疲惫。

罗守恩：家长应视教师为重要合作伙伴 不是受雇员工或“供应商”

惹兰勿刹集选区议员 罗守恩 是这个庆典的主宾，他也是教育服务雇员联合会（ESU）顾问。罗守恩受访时指出，随着本地家长对孩子教育的参与度日益加深，一些家长的过度要求和投诉给教师带来沉重压力。他认为，家长应视教师为育儿路上的重要合作伙伴，而不是受雇佣的员工或“供应商”。

谈到本地学前教育的整体发展时，罗守恩说，尽管我国面临少子化的挑战，但得益于政府的大力投入，幼教依然是一个充满生机的朝阳行业。

对于幼教教师的事业发展，除了须关注他们如何持续提升专业技能和有怎样的晋升机会外，更应关注他们的心理健康福祉。他希望。新加坡的教师们都能“面带微笑地去上班”，因为只有心情愉悦的教师，才能够把积极快乐的正能量传送给每一个孩子。

新生命幼儿园儿童发展服务部主管潘俐蓉在交流活动中指出，负责照顾孩子的教育工作者同样需要被关怀，良好的教师福祉不仅可预防职业倦怠，更能全面提升儿童的学习乐趣，以及对人际关系的体验。

新加坡社会企业幼学集场创办人张素芬（左一）、课程发展教育工作者雲薇勍（左二）、教育服务雇员联合会顾问罗守恩（中）、幼学集场顾问罗大伟（右二），以及幼学集场经理陈香萍（右一）等欣赏主办方赠送的手工花卉。（关俊威摄）

幼学集场创办人张素芬指出，随着新加坡不断给予儿童和家庭更多的支持，教师也必须获得切实、可及且灵活的支援。幼学集场接下来希望发展一个关注幼教工作者心理健康的平台，汇集各类外部项目供应商，让教师们了解并参与各种如瑜伽、颂钵等身心放松的体验，还计划争取商家为教师提供专属优惠、折扣和日常保健指南，更实际地帮助更多教育工作者找到合适的方式，更好地照顾个人身心。

她也呼吁幼教运营商，在幼儿园内辟设私密休息区，配上沙发、茶水和音乐，让工作人员可在繁重的工作间隙获取真正可喘息的机会。