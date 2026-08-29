曾为养家弃医从商，后投身建筑业，参与旧国家体育场、薛尔思桥、巴耶利峇机场等工程，也曾于1955年竞逐乌鲁勿洛（Ulu Bedok）选区——新加坡建筑业先驱卓诚实，星期四（8月27日）因心脏衰竭辞世，享年106岁。

卓诚实1920年生于槟城，2岁随家人来到新加坡。侄子卓思昭（68岁，退休者）回忆，当年卓家七八户同住，人口七八十。卓诚实当年立志行医，但为养活这个大家庭，他中途辍学，弃医从商，先随父亲经商，后与兄弟联手投身建筑业。

“他不是学建筑的，一切只为谋生，找一个能养活整个家族的事业。”

1950年代，他正式涉足建筑领域，1960年创办卓诚实建筑有限公司，与兄弟及下一代共同经营，主要承接政府工程。兄弟分工明确，各管工地、协调、沟通。

公司参与多项建国初期标志性工程，包括旧国家体育场、薛尔思桥、巴耶利峇机场部分设施及多所学校。

建筑旧国家体育场时，为了把混凝土运上较高的位置，卓家兄弟自行设计斜坡式机械运送和浇筑混凝土。（陈渊庄摄）

其中，1973年落成的旧国家体育场，是卓诚实一生最引以为傲的项目。当年建筑机械和本地大型工程经验均有限，团队曾远赴日本、德国等地考察跑道、草坪和其他设施，并自行改良施工方法。

卓思昭说，为赶在1973年东南亚半岛运动会前完工，工程几乎全年无休，农历新年也只短暂停工。建材短缺时提前储备，照明、排水、木凳等反复测试。

除了体育场，卓氏公司也参与薛尔思桥工程。小儿子卓思荣（64岁，退休者）忆述，当年跨加冷河施工的一大挑战是水中地基处理。团队与日本公司合作，用钢板桩围水抽水，打桩灌混凝土，并从中学习新的工程技术。

“那个年代很多东西都是第一次，没有现成经验，只能一直学、一直研究。”

卓思荣说，父亲事业最繁忙时经常早出晚归，晚上七八点才回家，隔天一早又出门。即使退休后，仍不时回办公室，从未真正闲下来。

活到老学到老 极具远见且关心社会时事

在家人眼中，卓诚实做事踏实务实，懂得收放，不盲目扩大规模。“他会为下一代着想，不盲目冒险，也不贪心，不希望拖累后辈。”

孙女卓佳静（32岁，加密货币律师）说，祖父虽与自己相差74岁，两人却无代沟。她说，很多人觉得他年迈古板，但他其实很开明。他晚年仍每天读中英文报，关心时事，喜与孙辈讨论。疫情期间，年过百岁，仍惦记上班。

卓思荣补充说，父亲长期步行，百岁后思路清晰。

“他的身体老了，可脑筋一直没有停下来。”

前国会议长陈川仁（右一）到灵堂悼念卓诚实。（陈渊庄摄）

记者星期六（8月29日）下午走访灵堂，前国会议长陈川仁前来悼念。他说，卓诚实的大儿子卓思忠在选区做义工多年，两人成好友。一次家访中，他认识卓家，了解卓诚实事迹。

“他们一家都为新加坡的社会奉献很多，他真的活出了精彩的一生。”