坐落在古丝绸之路要冲的撒马尔罕，千百年来是东西方商旅往来和文化交汇之地。新加坡国务资政李显龙到访这座历史名城，并前往回教世界瞩目的朝圣地，了解当地深厚的回教文化与历史传承。

目前在乌兹别克斯坦进行正式访问的李资政，星期六（8月29日）从首都塔什干前往撒马尔罕（Samarkand），抵达时获撒马尔罕州州长博博耶夫（Adiz Boboev）和副州长科比洛夫（Rustam Kobilov）迎接。

李资政（左二）星期六（8月29日）从首都塔什干乘坐火车前往撒马尔罕，抵达时由撒马尔罕州州长博博耶夫（未入镜头）和副州长科比洛夫（Rustam Kobilov，左一）迎接。（数码发展及新闻部提供）

博博耶夫随后在会议上，向李资政一行介绍了撒马尔罕的发展规划，以及新加坡企业可参与合作的领域。

撒马尔罕州州长博博耶夫（左二）向李资政（右二）介绍撒马尔罕的发展规划，以及新加坡企业可参与合作的领域。出席会议的还包括外交部兼内政部政务部长周凯年（右三）和国会议员符策翔（右一）。（数码发展及新闻部提供）

撒马尔罕位于乌兹别克斯坦中部的泽拉夫尚河谷，历史可追溯至公元前七世纪。古城地处连接中国、中亚、波斯和地中海世界的交通要道，随着商旅往来，知识、文化和宗教也在这里交汇。

撒马尔罕在14世纪至15世纪的帖木儿（Timurid）帝国时期迎来发展高峰。当地历史城区以“文化交汇之地”之名，于2001年列入联合国教科文组织世界遗产名录。

李资政星期六也参观了伊玛目布哈里纪念建筑群（Imam al-Bukhari Memorial Complex）。

国务资政李显龙（左四）在导览人员陪同下参观伊玛目布哈里纪念建筑群。随行的包括外交部兼内政部政务部长周凯年（左二）和国会议员符策翔（左三）。（海峡时报）

伊玛目布哈里是九世纪著名回教学者，以编纂《布哈里圣训实录》闻名。这部著作被视为回教世界最具权威的圣训集之一。

国务资政李显龙（中）星期六（8月29日）在撒马尔罕州参观了伊玛目布哈里纪念建筑群中的回教堂。（海峡时报）

纪念建筑群坐落在伊玛目布哈里长眠之地，是回教世界重要的宗教、教育和朝圣中心之一。

李资政在现场听导览人员介绍伊玛目布哈里的生平和建筑群的历史，并于伊玛目布哈里的陵墓前参加由当地宗教人员领祷的祈祷仪式。