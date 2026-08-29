我国外交部派遣的危机应对小组，已在星期四（8月27日）抵达尼泊尔，协助受洪灾影响的新加坡人。

外交部星期六（29日）在脸书贴文说，危机应对小组过去两天已经与尼泊尔外交部、当地警方、旅游警察及旅游局会面，了解搜救工作的最新进展，也实地走访了位于努瓦果特（Nuwakot）的搜救行动营地和医院。

“我们感谢尼泊尔当局为我国危机应对小组的工作提供协助，也感谢他们在艰难环境下持续展开搜救行动。”

努瓦果特距离尼泊尔首都加德满都约75公里，是这次尼泊尔与中国西藏交界地区山洪和泥石流灾害的重灾区之一。洪灾自星期三（26日）发生以来，已有至少3000人下落不明，包括九名新加坡公民。

我国政府星期五透露，将捐出10万美元（约12万7000新元）作为启动基金，支援新加坡红十字会的公共筹款活动，以支持尼泊尔与中国西藏边境特大洪灾的人道救援工作。

外交部呼吁在海外的新加坡公民通过外交部网站登记，以便在发生事故时能及时取得联系。需要援助的公众也可拨打外交部24小时热线6379 8800或6379 8855，或电邮至mfa_duty_officer@mfa.gov.sg。

本地人道救援组织慈援（Mercy Relief）也在同日发文告说，将与尼泊尔当地伙伴展开实地需求评估，为提供紧急援助做好准备。

“慈援救援团队正在拟定计划，向受灾最严重的社区提供紧急粮食包、非食品物资、临时安置用品，以及净水、环境卫生与个人卫生物资包。”