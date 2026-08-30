从报名补习班、购买教材，到亲自陪读，为了让孩子多学一点，家长向来不惜投入时间和精力。随着人工智能（AI）编程智能体和自然语言开发工具去年兴起，一些家长开始有了另一种选择——他们利用AI自主制作学习网站，把孩子具体的学习需求转化为更个性化的工具。

48岁的顾问王秀慧育有三个孩子，她形容，正在念小学三年级的小女儿不擅长华文，每逢做华文作业或上华文课都像在打仗。“为什么学华文一定要这么有压力？不该是这样的。”

为了让孩子用更有趣的方法学习，她在业余时间利用AI开发工具，打造了华文学习平台“GetBuzzi”。她在平台内加入游戏和题卡，让孩子练习词汇、笔画和听写，知识点全部取自课本，也对照官方教材，以及其他家长分享的资源。

王秀慧工作之余，花了约两个月时间逐步扩充华文学习平台的功能，平台经口口相传，目前每月吸引约600至1000人次浏览。（龙国雄摄）

没有编程背景的她，借助AI开发工具，15分钟便搭建了平台雏形。之后，她尝试在工余时间用自主AI代理Manus，花了约两个月逐步扩充功能，完成目前的版本。她也在网上向其他家长分享这个平台，经口口相传，平台目前每月吸引约600至1000人次浏览。

她说：“与我们这一代相比，孩子在课堂以外接触华文的机会少了很多，更需要我们刻意创造练习和使用华文的机会，才能让他们逐渐建立语感和能力。”

坚持平台永久免费

王秀慧坚持平台永久免费，她说，身为家长，她深知不少家庭已经为补习承担沉重开销，如果这个平台能够帮助更多孩子建立学习信心，就应该让所有家庭都能使用，而不是只有负担得起补习的家庭才能受惠。

她认为，对于追求优异成绩的学生来说，补习仍有助于训练应试技巧，但类似GetBuzzi这样的平台能够帮助孩子建立学习兴趣和信心：“我想减轻孩子学习华文的心理负担，让华文成为一种活生生的语言，而不只是一个需要考试的科目。”

另一名育有两个分别为11岁和15岁孩子的爸爸陈庆翔（47岁，公务员），也用AI编程智能体打造了“AI+Father”，提供作文范文、好词好句、中英文对照等功能，还能记录孩子常犯的错误，并通过游戏帮助他们学习词汇和成语。

过去，为了帮助孩子进步，他会逐一记录孩子写错或不认识的字词，如果觉得作文还有改进空间，还会亲自重写一篇让孩子比较学习，花费不少时间和心力。

用AI生成内容后再逐一校对

陈庆翔说，自己上学时主修电脑工程，目前在内政科技局参与数码转型工作，本身具备编程背景，也喜欢游戏，Codex这类的AI编程智能体对他来说并不困难。网站内容由AI生成后，都再经他逐一校对。

陈庆翔强调，孩子成绩或许不一定突飞猛进，但如果他们看到父母愿意花时间陪伴、一起学习，多少会给他们一些启发，让孩子们对学习更有信心。（受访者提供）

目前，他仍持续利用工余时间在网站内开发新功能和小游戏。他认为，相较于补习班侧重应试技巧和模拟测验，他更希望通过游戏和有趣的故事，帮助孩子记忆，让学习变得更轻松有趣。

陈庆翔认为，相较于补习班侧重应试技巧和模拟测验，他更希望通过游戏和有趣的故事，帮助孩子记忆，让学习变得更轻松有趣。（网站截图）

陈庆翔说，网站已逐渐发展成一个供身边朋友免费使用的非商业平台，让更多没有机会使用华文华语的父母受益。“我不敢说用了这个网站，孩子成绩突飞猛进，但如果他们看到父母愿意花时间陪伴、一起学习，我相信多少会给他们一些启发，也让他们对学习更有信心。”

AI开发工具也让一些原本没有技术背景的父母，有机会把自己在育儿过程中发现的问题，直接变成一个商业化产品。

陈铭安（44岁）两年前帮大女儿准备小六会考口试时发现，面对越来越复杂的评分标准，家长很难即时提供符合要求的反馈。于是，拥有工程学背景的他一边学习编程，一边开发口试练习工具，并在担任家长义工期间把工具分享给其他家长。他此前主要在美国从事商业咨询，回到新加坡后，工作领域涵盖电子游戏和航空业。

陈铭安说，每逢小六会考等节点，网站都会迎来不少浏览量。（受访者提供）

为了让平台更贴近学校要求，他也参考课程纲要，并向英文科主任和补习教师请教，不断调整AI的回应方式。之后，平台还逐步扩展至作文、情境写作和直接收生计划（DSA）面试。Articulate Intelligence为收费平台，目前有近500名订户。